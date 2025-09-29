/Поглед.инфо/ На 29 септември Политбюро на ЦК на ККП проведе 22-рия си обучителен семинар относно системното насърчаване на китаизирането на религиите в страната.

В изказването си по време на семинара генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин изтъкна, че след 18-ия си конгрес през 2012 г. партията е поставила работа, свързана с религиите, на важно място в управлението на страната, и е излязла с редица нови концепции и инициативи, като например по-нататъшно китаизиране на различните вероизповедания в страната и подобряване на институционалните механизми, свързани с религиозните дейности, така че да се насърчи тяхно развитие в съответствие с новите реалности.

Си Дзинпин също така подчерта значението на обобщаването и прилагането на историческия и практически опит при осъществяване на дейностите, свързани с религиите в Китай, систематичното напредване на тяхното китаизиране и съвместимостта им със социализма.