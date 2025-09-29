/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин даде инструкции по въпроса за работата на партийните школи. Той посочи, че от 18-ия конгрес на ЦК на ККП (2012 г.) насам, партийните школи от различни степени задълбочено прилагат решенията и указанията на Централния комитет на партията, стриктно изпълняват служебните задължения, както и непрекъснато повишават качеството на преподаването и научните изследвания. Всички дейности постигат нов напредък и резултати.

Си Дзинпин изтъкна, че партийните школи трябва да се придържат към идеята за социализма с китайска специфика, като обучават все по-добри кадри и правят предложения за партията. Той подчерта необходимостта от задълбочаване на реформите в учебните дейности, като акцентът трябва да бъде поставен върху теоретичното образование, за да се повиши неговата целенасоченост и ефективност. Освен това китайският лидер изтъкна, че е важно да се насърчава развитието на нови теоретични идеи на партията, които да играят активната роля на мозъчен тръст в подкрепа на политическите и образователни процеси. Освен това Си Дзинпин отбеляза, че трябва да се придържаме към принципа на строго управление на училището, като се поставя качеството в основата на неговото развитие. Нужно е да се засили контролът и надзорът върху обучаващите се и да се повиши нивото на управление на учебните институции, за да се гарантира тяхната стабилност и дългосрочен напредък.