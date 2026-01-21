/Поглед.инфо/ Говорителят на Южното командване на Китайската народноосвободителна армия старши полковник Тиен Дзюнли, съобщи, че на 20 януари филипински служебен самолет е навлязъл незаконно във въздушното пространство над остров Хуанйен, без разрешение от китайското правителство.

В отговор Южното командване е организирало военноморски и военновъздушни сили, които в съответствие със закона и установените правила, са отправили предупреждение и са принудили самолета да напусне района.

Тиен Дзюнли подчерта, че действията на филипинската страна представляват сериозно нарушение на суверенитета на Китай и грубо погазване на китайското законодателство, както и на съответните норми на международното право. Той изтъкна, че остров Хуанйен е неразделна част от територията на Китай.

Китай отправи сериозно предупреждение към Филипините незабавно да прекратят всякакви действия, нарушаващи суверенитета, провокациите и разпространението на неверни твърдения, добави говорителят.