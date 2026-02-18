/Поглед.инфо/ Туристическите забележителности и търговските комплекси в Хонконг бяха изпълнени с вълнение, когато туристи от цял Китай започнаха да пристигат в града през първия ден от деветдневния Пролетен фестивал, пише „Синхуа“.

До 21:00 часа на 16 февруари бяха регистрирани над 377 000 посетители, показват данни на правителството на Хонконг.

Туристи от континенталната част на Китай „наводниха“ търговските центрове в Хонконг, като много от тях бяха дошли, за да си купят аксесоари или украшения, изработени от чисто злато с мотиви на коне, за да отпразнуват Годината на Коня.

Пол Чан, финансов секретар на правителството на Хонконг, заяви, че броят на туристите от континенталната част на Китай може да достигне 1,43 милиона по време на празниците. Това ще представлява 6% увеличение на средния дневен брой посещения в сравнение с предходната година.

Различните празненства по повод Китайската нова година в Хонконг, включително парад с платформи, фойерверки, конни надбягвания и футболни мачове, се очаква да зарадват посетителите от цял свят.

Местните данни показват, че общият брой посещения в Хонконг от 1 януари до 13 февруари е нараснал с 9,6% на годишна база, като тези от чужбина са се увеличили с 16,4% спрямо предходната година.