/Поглед.инфо/ На 16 февруари китайският председател Си Дзинпин отговори на писмо от приятелите си в Айова, Съединените щати, и им изпрати новогодишна поздравителна картичка, в която изрази добри пожелания.

Китайският държавен глава заяви, че преди 41 години по време на посещението си в Айова е бил топло посрещнат от хората там и тези мили спомени остават живи и до днес. Той изтъкна, че бъдещето на китайско-американските отношения зависи от хората. Независимо от промените в обстоятелствата, желанието за обмен и сътрудничество между народите на Китай и САЩ ще остане непроменено, както и връзките на приятелство и взаимна симпатия между младежта на двете нации. Той изрази надежда, че те ще продължат да се посвещават на поддържането на приятелството между народите на двете страни, като насърчават повече американски младежи да станат наследници на китайско-американското приятелство и да бъдат носители на мир и добра воля, като по този начин допринесат за развитието на двустранните отношения.

По-рано г-н Лука Белон, жител на Айова и приятел на китайския лидер, написа писмо до Си Дзинпин и неговата съпруга Пън Лиюен, в което от името на американските им приятели ги поздрави по случай настъпването на Китайската нова година. Лука Белон потвърди, че жителите на Айова ценят и ще продължат да развиват приятелството си с китайския народ.