/Поглед.инфо/ От Министерството на природните ресурси съобщиха днес, че 42-рата китайска експедиция на Антарктида успешно е завършила първото за страната изпитание за хидротермално сондиране в антарктическия лед. Достигнатата дълбочина от 3413 метра подобрява досегашния международен рекорд за полярно хидротермално сондиране от 2540 метра.

Това постижение е знак, че Китай вече притежава капацитет за провеждане на сондажни изследвания в над 90% от антарктическата ледена покривка и в целия арктически леден масив.

Събитието е поредната демонстрация на антарктическия континент на китайските концепции за „зелена експедиция“ и „екологични технологии“, подкрепени от производствения капацитет на страната.