/Поглед.инфо/ Няколко китайски правителствени ведомства публикуваха съвместно насоки за насърчаване на висококачественото развитие на сектора на електронната търговия. Целта е да се засили неговата роля в подкрепата на реалната икономика, съобщи в понеделник Министерството на търговията.

Документът очертава ключови мерки за задълбочаване на интеграцията между цифровата и реалната икономика, като се фокусира върху подпомагането на малките и средните предприятия и селските райони чрез електронната търговия, стимулирането на индустриалната цифровизация и насърчаването на технологичните иновации за подобряване на качеството на потреблението.

В документа се подчертават и усилията за разширяване на отварянето към света чрез насърчаване на трансграничната електронна търговия и инициативата за електронна търговия „Пътят на коприната“, като същевременно се настоява за по-голямо съгласуване с международните правила в области като цифровата търговия.

За да се насърчи една стабилна екосистема за развитие, насоките призовават за изясняване на отговорностите на платформите, засилване на регулирането и подкрепа на компаниите за електронна търговия при тяхното глобално разширяване в съответствие със съответните регулации.

Подкрепящите мерки включват подобряване на финансовите услуги, активиране на стойността на елементите на данните и укрепване на подготовката на таланти за индустрията.

Министерството на търговията също така се ангажира да работи със съответните ведомства, за да гарантира ефективното прилагане на тези насоки.