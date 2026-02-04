/Поглед.инфо/ На пресконференция, проведена днес от Пресслужбата на Държавния съвет, отговорни лица от Централния финансово-икономически офис и Централния офис за селскостопански въпроси заявиха, че засилването и разширяването на резултатите от борбата с бедността е дългосрочна задача. ЦК на ККП вече е изяснил общите изисквания за редовна подкрепа, а тазгодишният първи централен документ предоставя конкретни насоки. Същевременно се ускоряват изготвянето и издаването на съответните подкрепящи политики.

Основните насоки включват четири аспекта. Първият е въвеждане на динамично управление на обектите на подкрепа. Вторият е насочване към прецизност и ефективност в методите на подкрепа. Третият е обръщане на внимание на йерархичното и категоризирано подпомагане по региони, а четвъртият е поддържане на общата стабилност на подкрепящите политики.