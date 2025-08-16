/Поглед.инфо/ На 15 август Китай публикува данните за състоянието на националната икономика през юли месец. Когато разгледаме най-новите резултати на китайската икономика, ще видим, че двете ключови думи са „стабилност“ и „напредък“. От една страна, икономиката продължава да функционира стабилно – инвестициите в дълготрайни активи в страната са нараснали с 1,6% на годишна база за периода януари до юли, а индексът на производството в сектора на услугите се е увеличил с 5,9% на годишна база. От друга страна, много показатели сочат признаци на ускорение, а динамиката на напредъка продължава да нараства.

Заслужава да се отбележи, че въпреки драстичните промени във външната среда, особено на фона на митническата война, която САЩ водят срещу целия свят, външната търговия на Китай се представя забележително добре. През първите седем месеца на годината вносът и износът на стоки бележат ръст от 3,5% на годишна база, като през юли вносът на стоки бележи растеж от 4,8% на годишна база, като за последните два месеца се наблюдава възстановяване.

Нови акценти продължават да се появяват. От гледна точка на потреблението, от януари до юли общият обем на продажбите на потребителски стоки в Китай е нараснал с 4,8% на годишна база, а продажбите на услуги с 5,2%, което показва, че потреблението се превръща в нов двигател на растежа. От гледна точка на производството, през юли растежът на добавената стойност във високотехнологичната промишленост е надминал този в цялата промишленост с 3,6 процентни пункта.

Въз основа на силното представяне на китайската икономика, Международният валутен фонд наскоро значително повиши прогнозата си за ръста на китайската икономика през 2025 г. до 4,8%. Неотдавна Китай и Съединените щати публикуваха „Съвместна декларация за търговско-икономическите преговори между Китай и САЩ в Стокхолм“, с която удължават с още 90 дни срока на действие на отмяната на мита и ответни мерки, което дава положителни очаквания за подобряване на икономическите отношения между двете страни и за световната икономика. Китайската икономика ще продължи да функционира стабилно, което ще доведе до повече положителни ефекти в световен мащаб.