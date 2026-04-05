/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха нов катализатор, който значително намалява енергийното потребление и повишава ефективността при производството на леки олефини – ключови химически суровини за индустрията. Изследването е ръководено от екип на Института по химическа физика в Далиен към Китайската академия на науките и е публикувано в списание Nature.

Новият подход позволява преобразуване на синтезен газ – смес от въглероден оксид и водород – при по-ниски температури и налягане в сравнение с традиционните технологии. Обичайните процеси изискват над 300 градуса и високо налягане, което води до значителни разходи на енергия.

Ключовият пробив е добавянето на специални хидроксилни промотори към катализаторната система. Това ограничава нежеланите реакции и подобрява селективността на процеса. В резултат е постигнато около 80% преобразуване на въглеродния оксид и 60% селективност към целевите продукти.

Според изследователите разработката може да допринесе за по-чисто и ефективно използване на въглищата и за развитието на нисковъглеродни химически технологии. Екипът планира допълнителни изследвания за оптимизация и практическо приложение на новия метод.