/Поглед.инфо/ Твърдотелните литиеви батерии (All-solid-state lithium batteries; ASSB) се считат за ключова технология на бъдещето, но поддържането на стабилен контакт между твърдия електролит и литиевия електрод е сериозно предизвикателство.

Екип от Китайската академия на науките (Нинбо) и Университета по наука и технологии „Хуаджун“ разработи самоадаптивен междинен слой, който автоматично поддържа контакт без нужда от външно налягане. Изследователите добавят йодидни йони в сулфиден твърд електролит; при работа на батерията те мигрират и образуват богат на йод интерфейс, който запълва микропукнатини и действа като самовъзстановяващ се слой.

Прототипите показват стабилна работа след стотици цикли и потенциал за енергийна плътност над 500 Wh/kg. Това би било двойно повече от сегашните стандарти. Новата технология открива пътя към по-безопасни и мощни батерии за електромобили, роботи и авиация.