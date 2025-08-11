/Поглед.инфо/ Китайски учени постигнаха пробив в превенцията на болести, пренасяни от комари, като разработиха интелигентна система за наблюдение на комари-преносители, която предлага научни насоки за контрол на болестите, съобщава „Синхуа“.

Разработена от екип, ръководен от Чън Сяогуан, професор в Южния медицински университет, тази технология за наблюдение е внедрена в множество общности в южната китайска провинция Гуандун.

Точното наблюдение се оказва жизненоважно, тъй като болести като чикунгуня се разпространяват предимно чрез ухапвания от комари от вида Аедес. Традиционните методи за наблюдение на комарите обаче имат своите ограничения.

„Капаните за комари и мрежите за комари наблюдават само комари, които не са се хранили с кръв, докато капаните за яйца на комари са насочени към комари, които са се хранили с кръв и снасят яйца. Нашата иновация използва координирана работа с две устройства за наблюдение в реално време с висока ефективност“, обясни Чън.

Тестовете на място показаха забележителна ефективност. По време на първата си оперативна седмица системата издаде навременни предупреждения за необичайни скокове в гъстотата на комарите в няколко зони и генерира целеви протоколи за интервенция.

В момента тази технология се прилага на няколко места в град Фошан, провинция Гуандун.