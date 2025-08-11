/Поглед.инфо/ Екип от университети в централната китайска провинция Хънан успешно завърши дигитализация с висока разделителна способност на 542 надписа от оракулски кости, разположени в европейски институции, отбелязвайки значителен напредък в опазването на тези културни съкровища в дома на предците им, съобщава „Синхуа“.

Надписите са дигитализирани от лабораторията за обработка на информация в университета на град Анян, който е известен като дом на оракулските кости. 485 от надписите се помещават в Етнологичния музей в Берлин, а останалите са в различни институции във Франция.

Директорът на лабораторията Лиу Юнгъ заяви, че екипът в момента обработва данните, за да създаде подробни цифрови модели, които ще бъдат споделени в световен мащаб чрез изследователска платформа за изкуствен интелект.

Лабораторията също така води преговори с институции в Швейцария, Швеция, Холандия и Белгия за дигитално запазване на надписите от оракулски кости, които се съхраняват там.

Писането върху оракулски кости, или Дзиагуен, е древна китайска писмена система. Надписите са издълбани върху черупки на костенурки или животински кости. Дзиагуен е най-ранната известна форма на китайска писменост, съставена от най-старите напълно развити йероглифи, открити в Китай. Повече от 160 000 надписа са намерени в руините на Инсю в Анян и сега са в колекции, разпръснати в страната и чужбина.