/Поглед.инфо/ От тази година Китай продължително полага усилия за улесняване на трансгранаичната търговия като предприема редица прагматически мерки за стабилно и висококачествено развитие.

Със своята интелигентна платформа за услуги за политика за регионално всеобхватно икономическо партньорство, пилотната зона за свободна търговия в провинция Фудзиен за първи път внедри платформа за интелигентни услуги за тарифна политика. Митницата в Циндао, провинция Шандун, провежда нов контролен модел за интермодалния морски и железопътен транспорт, благодарение на което предприятията могат да завършат митническото оформяне и проверка на стоките във вътрешното пристанище.

Един месец след създаването на онлайн платформа за еднократна митническа проверка на пощите бяха обработени 90 000 трансгранични пратки, съкращавайки работата с пет часа.