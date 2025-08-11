/Поглед.инфо/ На 11 август говорителят на Китайската брегова охрана Ган Ю заяви, че същия ден Филипините, под претекст, че транспортират доставки за риболовни кораби, са организирали няколко кораба на бреговата охрана и официални плавателни съдове, които да навлязат във водите на китайския остров Хуанйен.

Акцията се е случила въпреки многократните предупреждения от китайска страна. В съответствие със закона китайската брегова охрана е предприела необходими мерки за проследяване и прогонване на филипинските кораби. Операцията на място е била професионална, стандартизирана, легитимна и законна.

Остров Хуанйен е присъща територия на Китай. Китайската брегова охрана категорично ще защити териториалната цялост, авторитета и морските си права, допълни Ган Ю.