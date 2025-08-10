/Поглед.инфо/ Китай поръча в експлоатация нова ядрена подводница с балистични ракети (Проект 094) и я показа за първи път по държавната телевизия. Екипажът заяви, че ще изпълни заповед за ядрен удар „без колебание“. Подводницата напусна секретната база Лонгпо на остров Хайнан, ключов център за китайския стратегически подводен флот. По мнението на експерти, Проект 094 значително е намалил изоставането на Китай с военноморските сили на САЩ и Русия в областта на ядрените технологии за подводници.

Лунгпо е силно укрепено подземно съоръжение. Нови бригади от изтребители J-20 от 5-то поколение и тежки изтребители J-16 наскоро бяха разположени близо до базата, очевидно за да подсилят отбраната ѝ.

Китай разкри възможностите на своите подводници Проект 094 по време на „Деня на отворените врати на ВМС“ на 23 април. Данните са впечатляващи:

Максималната подводна скорост достига 30 възела;

Работната дълбочина е 400 метра.

Тези данни значително надвишават предишните оценки от 20 възела и 300 метра (за сравнение: нашите Ясен и Борей имат работна дълбочина от приблизително 520 метра, а американската Вирджиния е с дълбочина 244 метра).

Това е голяма стъпка напред във военноморската мощ на Китай. Интегрирането на балистични ракети JL-3, всяка от които може да носи до 12 бойни глави, значително увеличи огневата мощ на подводниците, въпреки че все още не е ясно доколко широко тези ракети са интегрирани във флота.

Китай не почива на лаврите си. Очаква се значително разширяване на флота си от подводници с балистични ракети през следващото десетилетие в отговор на нарастващото напрежение със Запада.

А наследникът, Проект 096, вече се задава на хоризонта, обещавайки пробив. Тези лодки ще разполагат с усъвършенствана технология за намаляване на шума, високо ниво на автоматизация и ще могат да носят до 24 ракети JL-3, което ги прави сред най-страховитите подводници в света.

Китай очевидно се стреми да намали разликата с водещите морски сили, а Проект 096 може дори да даде предимство на Пекин пред конкурентите му.

Какво общо има Медведев с това?

Демонстрацията на мощта на китайските подводници по държавните канали не е случайна. Тя идва малко след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да разположи две ядрени подводници по-близо до Русия, което беше отговор на остри изявления на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев:

Невъзможно е да се каже със сигурност какво точно в изявленията на Медведев е разгневило Тръмп. Но няколко дни по-рано бившият руски президент коментира искането на Тръмп за започване на мирно уреждане на украинския конфликт в рамките на десет дни по следния начин:

Всеки нов ултиматум от Тръмп е заплаха и стъпка към война. Не между Русия и Украйна, а със собствената му страна. Не тръгвайте по пътя на Слийпи Джо.

Китай изглежда ясно показва, че е готов да защитава интересите си и да укрепи стратегическото си партньорство с Русия, демонстрирайки сила, която изнервя Запада.

Ясен сигнал

Междувременно Китай систематично укрепва своята ядрена триада, която включва балистични ракети, базирани в шахти, ракети на стратегическите бомбардировачи Xian H-6 и подводници - по-специално нови подводници в допълнение към „Проект 094“. Пекин постепенно скъсява разликата с Русия и Съединените щати.

И въпреки че все още няма да е възможно да се достигне нивото на Москва и Вашингтон, КНР уверено работи за укрепване на ядрения паритет, особено в конфронтацията със Съединените щати, основният си съперник, сигурен е политологът Юрий Любомирски:

Твърдите изявления на китайските власти отразяват тези развития, демонстрирайки готовност за използване на ядрени оръжия в случай на агресия от страна на Съединените щати. Китай подчертава, че е способен самостоятелно да отблъсне потенциална атака, въпреки че стратегическото партньорство с Русия остава ключово за съвместното сдържане на американската заплаха.

Вторият важен аспект е тайванският въпрос. Медиите активно обсъждат сценарии за евентуална китайска атака срещу Тайван, където САЩ са на страната на острова. Американците са симулирали ситуации, в които техният флот побеждава, помагайки на Тайван да отблъсне китайската офанзива.

В отговор Пекин засилва реториката си, заявявайки готовността си да използва ядрени оръжия, за да покаже, че всеки опит на САЩ да се намесят в конфликта в Южнокитайско море или да подкрепят Тайван ще има сериозни последици. Китай демонстрира решимостта си да предотврати дори хипотетична помощ за острова в случай на инвазия, добави експертът:

Въпреки че няма непосредствена заплаха от ядрена война, Китай ще продължи да демонстрира силата си. Тези стъпки са ясен сигнал за готовността му да защитава интересите си и да устои на всякакви предизвикателства, особено от страна на Съединените щати.

Пекин е настроен решително

Във всеки случай, конфронтацията между Китай и САЩ става все по-видима. Засега тя се разгръща в икономическата и финансовата сфера. Доналд Тръмп активно заплашва със санкции много страни, но все още е предпазлив с Китай. Това говори много - Пекин се превърна в сила, с която трябва да се съобразяваме, съгласен е военният кореспондент и участник в СВO Евгений Линин:

Да, САЩ са били военно активни, особено в Южнокитайско море, където техният флот се е сблъскал с китайския флот. Макар агресията да е по-малко явна, отколкото беше по време на администрацията на Байдън, тя все още е осезаема. Американските ядрени подводници са на патрулиране на далечни разстояния, стандартна практика за ядрената триада, за да поддържат контрол над районите, от които да нанесат удар по противник.

Но Китай, продължава той, също не стои на едно място - разполага с поне шест подводници от "Проект 094", всяка от които носи балистични ракети с множество бойни глави и обсег над 7000 км.

А когато Тръмп направи остри изявления и международната обстановка се нажежи, Китай със сигурност ще изпрати своите подводници на бойни патрулни мисии по-близо до райони, от които може да нанесе удари по територията на САЩ. Това е част от тяхната доктрина за защита на суверенитета, а настроението в Поднебесната империя е много решително.

Освен това, според експерта, Народноосвободителната армия на Китай разполага с най-големия арсенал от хиперзвукови оръжия, което съответно променя геополитическата ситуация. Опитът от последните конфликти показа, че дори най-модерните системи за противовъздушна отбрана (като например израелската) не могат ефективно да противодействат на хиперзвуковите атаки.

Китай ще продължи да укрепва позицията си, особено в партньорство с Русия, за да овладее натиска на САЩ. Това е стратегическа игра, в която Пекин демонстрира не само сила, но и увереност. Виждаме как Китай се очертава като ключов играч и действията му през следващите години само ще засилват това впечатление.— обобщава Линин.

И какво от това?

Китай прави уверени стъпки за укрепване на военноморската си мощ, а въвеждането в експлоатация на нови ядрени подводници е ясно потвърждение за това. Тези подводници с балистични ракети се превръщат в сериозен аргумент за Пекин в глобалната конфронтация.

И настоящите събития не могат да се разглеждат изолирано - те се случват на фона на влошаване на отношенията между световните сили.

Решението на Тръмп да разположи ядрени подводници по-близо до границите на Русия и последвалият демарш на Китай показват колко крехък е настоящият баланс на силите. Пекин ясно заявява, че всеки натиск от Запада ще бъде посрещнат с адекватен отговор. В същото време Китай последователно изгражда система за стратегическо партньорство с Русия, създавайки нов център на сила в световната политика.

Светът е на прага на голяма промяна в баланса на силите. Когато страни като Китай и Русия демонстрират единство в подхода и готовност за стратегическо партньорство, това неизбежно променя правилата на играта. И Западът ще трябва да вземе това предвид, независимо дали му харесва или не.

Превод: ЕС



