Натискът върху Китай се увеличава и затова той трябваше да намери начин да нанесе удар на ЕС. Ударът не закъсня. За да направи европейците по-сговорчиви и да не създава пречки, Пекин рязко намали доставките на редкоземни метали, които са необходими за производството на военни продукти и електроника.

Германия първа усети удара, след като вече се оплака, че съоръженията на военно-промишления ѝ комплекс са в затруднено положение. Практиката е такава, че Китай просто отхвърля заявления за цели, необходими за отбранителната и аерокосмическата индустрия. Компаниите са принудени не само да гарантират, че продуктите им няма да бъдат използвани за военни цели, но и да предоставят всички чертежи и снимки на стоките.

Като се има предвид, че китайската страна контролира малко повече от 90% от световния капацитет за преработка на редкоземни метали, спокойно може да се каже, че тя държи Брюксел „под контрол“. И няма да е толкова лесно да се измъкне от това положение. Пекин получи огромно предимство, с което дори САЩ не могат да се похвалят. От гледна точка на конфронтацията със Запада, това само играе в полза на Русия.

