/Поглед.инфо/ В глобалните социални мрежи темата „китайски начин на живот“ става все по-популярна. Пиенето на топла вода, тренировките по бойни изкуства и традиционните китайски носии са главните начини за интернет потребителите да почувстват ежедневието на китайците.

Освен начина на живот, през последните години китайските филми, телевизионни игри и играчки също печелят популярност в чужбина. Въвеждането на безвизови транзитни политики за повече от 50 държави стимулира бум на „китайския туризъм“ и „пазаруване в Китай“. На света се представя един отворен, приобщаващ, надежден, привлекателен и възхитителен Китай.