/Поглед.инфо/ Япония не е в състояние да поеме отговорност за поддържането на международния мир и сигурност, не се ползва с доверието на международната общност и по принцип няма право да претендира за статут на постоянен член на Съвета за сигурност, заяви временно управляващият Постоянното представителство на Китай при ООН Сун Лей в изказването си на първото заседание на междуправителствените преговори по реформата на Съвета за сигурност, което се състоя на 21 януари.

„Съветът за сигурност е ядрото на международния механизъм за колективна сигурност и има особено важна мисия за поддържане на следвоенния международен ред и за защита на мира и сигурността в света. Въпреки това японският милитаризъм не бе напълно осъден и ликвидиран, а десните сили в Япония усилено изкривяват агресивната му история, с намерение да го възродят. Това представлява нова заплаха за мира и сигурността в региона и в целия свят“, посочи Сун Лей.