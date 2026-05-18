Китай ще проведе три тематични срещи в рамките на 79-ата Световна здравна асамблея

/Поглед.инфо/ От 18 до 23 май в Женева ще се проведе 79-ата Световна здравна асамблея. В навечерието ѝ, на 17 май, китайската делегация, участваща в събитието проведе брифинг, на който представи програмата.

Темата на асамблеята е „Преструктуриране на глобалното здраве – споделена отговорност“, като ще бъдат разгледани над 60 въпроса, включително свързани с хроничните незаразни болести, психичното здраве и универсалното здравно покритие.

Ръководителят на китайската делегация и директор на Държавната комисия по здравеопазване Лей Хайчао ще говори по време на общите дебати. Китай също така ще организира и три странични срещи с теми: „Изграждане на по-справедлива и достъпна здравна система в епохата на цифровите технологии“, „Обща грижа за здравето – глобална сигурност в общественото здравеопазване“ и „Простият път: без комари - без болести“.