Проф. Нако Стефанов: ЕС става тоталитарен военен блок, България отказа участие в удара срещу Русия

/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов прави взривяващ анализ на решението на България да откаже участие в антируския трибунал, предупреждава за превръщането на Европейския съюз във военно-политически и тоталитарен блок и заявява, че НАТО води пряка война срещу Русия чрез Украйна. В разговора той говори за демографската катастрофа в България, за опасността страната да бъде въвлечена във война и за идеята България да стане „зона на мира“ в един свят, който навлиза в период на хаос и глобално преразпределение на силите.

д-р Владимир Трифонов
Проф. Нако Стефанов анализира драматичната промяна в международната обстановка, кризата в Европейския съюз и новата позиция на България по отношение на Русия. Според него ЕС вече не е икономически съюз, а военно-политическа структура, която се движи към конфронтация и ограничаване на националния суверенитет. Разговорът разглежда войната в Украйна, отношенията между Русия и Запада, опасността от глобална ескалация и шансовете България да съхрани своята идентичност и мир.

