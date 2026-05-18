Проф. Нако Стефанов: ЕС става тоталитарен военен блок, България отказа участие в удара срещу Русия

/Поглед.инфо/ Проф. Нако Стефанов прави взривяващ анализ на решението на България да откаже участие в антируския трибунал, предупреждава за превръщането на Европейския съюз във военно-политически и тоталитарен блок и заявява, че НАТО води пряка война срещу Русия чрез Украйна. В разговора той говори за демографската катастрофа в България, за опасността страната да бъде въвлечена във война и за идеята България да стане „зона на мира“ в един свят, който навлиза в период на хаос и глобално преразпределение на силите.