/Поглед.инфо/ Китайската медийна група обяви класацията си за 10-те най-значими национални и международни новини през 2025 г.

Във вътрешен план това са приетото от четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП „Предложение на ЦК на ККП за изготвяне на 15-ия план за национално икономическо и социално развитие“, в което се очертават ръководните принципи и основните цели, които трябва да бъдат следвани при изготвянето на плана, и проведеният в Пекин прием, посветен на 80-годишнината от победата в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Във външен план най-важните новини в класацията на КМГ са предложена от Си Дзинпин инициатива за глобално управление, която заедно с другите глобални инициативи стимулира изграждането на общност на споделена съдба, и погрешните изказвания на японския премиер Санае Такаичи, които открито оспориха следвоенния международен ред и международната общност, довеждайки до опасения за възраждането на японския милитаризъм.