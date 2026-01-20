/Поглед.инфо/ На 19 януари в Пекин се проведе „Годишна церемония за новите качествени производителни сили 2025“, организирана от Китайската медийна група. В събитието участваха заместник-директорът на медията Ци Джуцюен и други официални представители, които дадоха старт на мащабната интегрирана медийна кампания „Обиколка на Китай 2026: Новите качествени производителни сили“.

В приветствието си по време на церемонията Ци Джуцюен посочи, че през периода на 14-ата петилетка (2021-2025) развитието на новите качествени производителни сили е отбелязало стремителен напредък, а последните икономически данни ясно показват това.

Той подчерта, че целта на церемонията е да бъдат представени конкретни примери за развитие на новите качествени производителни сили в различни райони на Китай, как те променят дълбоко живота и бъдещето, както и да се създаде благоприятна среда за тяхното нарастване. По думите му това ще внесе мощен тласък в напредъка на китайската модернизация.