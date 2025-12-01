/Поглед.инфо/ Пекин прие нови разпоредби за защитата на Великата китайска стена, които предвиждат законодателни норми за защита, управление и използване на участъка от стената в Пекин.

Регламентите, приети от Постоянен комитет на Пекинското общинско събрание на народните представители и предназначени да влязат в сила на 1 март 2026 г., определят обхвата на приложение, което включва самата Велика стена, свързаното културно наследство и околната среда.

Наредбата също така посочва, че трябва да се положат усилия за укрепване на координираната работа по защитата в региона Пекин – Тиендзин - Хъбей и в регионите и градовете на провинциално ниво по протежение на Великата китайска стена.

Това е първият специален регламент за защита на стената в Китай, след като преработеният Закон за защита на културните реликви влезе в сила на 1 март тази година.

Великата китайска стена в Пекин обхваща шест части, а именно Пингу, Миюн, Хуайжоу, Чанпин, Йенцин и Мънтоугоу. Великата китайска стена в района е дълга 520 километра и се състои от 461 секции, датиращи от северната династия Ци (550-557) до династията Мин (1368-1644). През 1987 г. частта от Великата стена на Бадалин е вписана в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.