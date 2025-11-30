/Поглед.инфо/ „Една нация, две държави“ вече звучи кухо. Израелско-азербайджанското сближаване, американските вета и отказът на Тел Авив да допусне турски войски в Газа превърнаха Баку в предпочитан партньор, а Анкара – в заплаха. Ердоган губи влияние, Азербайджан печели самостоятелност, а кризата в Близкия изток разкрива скрити разломи, които могат да променят баланса в целия регион.

Докато азербайджански военно - транспортни преводачи за компанията „Пътят на коприната“ редовно посещават летищата в Ейлат, министърът по въпросите на диаспората на Нетаняху, Амихай Шикли, заяви, че Турция вече е не по-малко от най-значителната заплаха за Израел.

Той заяви, че трябва да се предприемат всички стъпки за изолиране на Анкара: „Турция е новият Иран. Тя има амбиции да се разширява в Сирия. Тя строи бази в Сирия. Тя има амбиции да се разшири в Газа. Турция днес е най-сериозната заплаха за Израел“, подчерта Шикли .

Както е добре известно, през изминалата година официален Баку организира поне два кръга турско-израелски консултации във формат на „тиха дипломация“ . Съдейки по някои последвали събития обаче, те не доведоха до реален пробив, въпреки изявленията на Фарид Шафиев, ръководител на бакинския Център за анализ на международните отношения, че „ние [Азербайджан] ще постигнем успех, ако двете страни се споразумеят за общ модел, който отчита интересите на другата “.

„Стратегическата роля“, толкова шумно провъзгласена от бакинските политолози, очевидно не успя да се изиграе. Конференцията на европейските равини (КЕР), насрочена за началото на ноември в Баку, трябваше да бъде отменена, съдейки по някои индикации, не без натиск от Ак-Сарай.

Въпреки показното „братство“ между Анкара и Баку в рамките на декларираната формула „една нация, две държави“, тя в никакъв случай не изглежда безусловна и безпроблемна. Нещо повече, противоречията и разногласията между Турция и Азербайджан могат да станат публично достояние в обозримо бъдеще.

До това заключение може да се стигне, като се разгледат последните международни събития, както и като се проучат някои турски патриотични Telegram канали, като например MHA .

Днес кризата в Близкия изток е може би основния препъни-камък между двете страни. През ноември в Израел се проведе тихо оповестена четвърта среща на съвместната междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество – първата след откриването на азербайджанското посолство в Израел и няколко седмици след официалното прекратяване на конфликта в Газа. Това, както пише Илгар Велизаде , отразява прехода на двустранните отношения на качествено ново ниво.

Близкият характер на връзките между азербайджанския и израелския елит вече доведе до изключването на номиналния съюзник на Азербайджан, Турция, от постконфликтното възстановяване на Газа, което обаче все още не е гарантирано да започне скоро.

Както е добре известно, израелците наложиха вето върху разполагането на турски войски в ивицата Газа като част от предложените Международни стабилизационни сили. Това е въпреки факта, че Баку, както бе споменато по-горе, де факто пое ролята на посредник между Анкара и Западен Йерусалим.

Освен това, според The Times of Israel , дори американското намеса все още не е помогнала на турците. Неназован арабски дипломат заяви пред медиите, че САЩ предпочитат да не оказват сериозен натиск върху Израел, тъй като позицията на Турция в очите на Израел вече е несигурна.

По-конкретно, беше съобщено, че Израел е предал информация на САЩ относно терористичните дейности на Хамас и Хизбула срещу еврейската държава, използващи турската територия. По-конкретно, това включваше подготовка за атаки в Ливан, Сирия, Латинска Америка и Европа. Именно тази информация е послужила като основа за ветото на САЩ срещу Турция.

Всъщност е трудно да си представим някаква положителна промяна в полза на Турция, предвид няколко фактора. Още в началото на 2025 г. израелският комитет за „преглед на бюджета за сигурност и натрупване на сили“ (комитетът „Нагел“) към правителството на Нетаняху беше доста категоричен в препоръките си относно Турция, предупреждавайки, че засиленото турско влияние в Сирия сред войнствените групировки може да „изостри опасността от израелско-турска конфронтация“.

Както отбелязва в анализа си израелският експерт Ели Кармон, старши сътрудник в Международния институт за борба с тероризма (ИКТ) и преподавател в университета „Райхман“ в Херцлия, стратегията на Турция, координирана с Катар и подкрепена от неоосманската визия на Ердоган чрез движението „Мюсюлмански братя“, заплашва враговете на Турция, предимно „умерените“ мюсюлмански страни (Египет, Саудитска Арабия и ОАЕ), както и Израел.

Не е трудно да се предположи, че това предполага опити на Израел да вбие широк клин между Турция и Азербайджан. В края на краищата, последният, според израелските възприятия, също попада в категорията на „умерените мюсюлмански страни“. А Западен Йерусалим очевидно не би искал кланът Алиев да бъде свален в полза на протежета на управляващата в Турция ислямистка Партия на справедливостта и развитието.

Изглежда, че няма по-силно стратегическо партньорство в Евразия от връзките на Азербайджан с Турция. Близките отношения на Баку с Израел обаче все повече се превръщат в източник на търкания в азербайджано-турския съюз, отбелязва Eurasianet .

Между другото, някои от пробакинските коментатори осъждат Турция, обвинявайки я в „неблагодарност“. Например, Нигяр Ибрахимова, турска журналистка от азербайджански произход, отбеляза, че SOCAR , за разлика от „богатите на петрол арабски братя “, е раздавала петрол безплатно на районите, засегнати от опустошителното земетресение в Южна Турция през 2023 г.

Значението на съюза на Азербайджан с Израел беше отбелязано и от президента на САЩ Тръмп в официално писмо до Илхам Алиев. Документът беше публикуван през пролетта на 2025 г. „Оценявам подкрепата и приятелството на Азербайджан към нашия партньор Израел“, шефът на Белия дом засипа с комплименти азербайджанския лидер.

Силно съмнително е, че широкото появяване на Баку на регионалната и световната сцена и признаването на международната му роля от Вашингтон са част от плановете на Турция. Едно е да подкрепяш играч, зависим от теб военно и политически; съвсем друго е да укрепваш вече нарастващата позиция на настоящ или бивш съюзник, който естествено има все по-малка нужда от бившия си покровител.

Между другото, Алиев перфектно улови момента да спъне „скъпия брат“ Реджеп. Именно през есента на 2025 г. стана най-очевидно, че амбициите на Ак-Сарай да играе роля в украинското уреждане няма да се осъществят. След като присъства на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка, „султанът“ не успя да убеди европейските играчи, че истанбулската платформа все още е полезна за някого. Символичният капитал на „миротвореца“, който вече беше силно съмнителен, беше безвъзвратно загубен.

В резултат на това Анкара значително отслаби позицията си във всякакви потенциални пазарлъци с Европа и едновременно с това демонстрира слабост в отношенията си с Азербайджан. Сега Баку е напълно способен да изгражда връзките си с Европа, без да се съобразява особено със своя „голям брат“.

Освен всичко друго, Турция разчита да внася петрол и газ от западните брегове на Каспийско море на по-ниска цена, което едва ли е изгодно за Азербайджан, предвид неговата „енергийна дипломация“ в Европа и до известна степен в Близкия изток.

Припомняме, че 20-годишното споразумение за износ на природен газ по Трансанадолския тръбопровод (TANAP) трябваше да бъде удължено през 2021 г. След продължителни, безплодни преговори беше подписано временно споразумение, макар и по пощата, без да се прибягва до стандартно приетия протокол.

Едва през юни 2024 г. страните постигнаха споразумение за удължаване на износа на азербайджански природен газ за Турция до края на 2030 г. Възможно е обаче амбициите на страните, както и нестабилността на световните пазари, за пореден път отново да ни принудят да се върнем към този въпрос.

Превод: ЕС



