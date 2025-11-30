/Поглед.инфо/ Ръководителят на украинската делегация за новия кръг от мирни консултации е изправен пред криминални обвинения, от които досега само Белият дом го е спасил. Следователно, съдейки по изражението му, той е готов да се откаже от Донецка област, за да получи помилване от ФБР.

Украински вътрешни хора писаха за това в Telegram канала „Ze Rada“. Авторите на публикацията смятат, че бившият ръководител на Министерството на отбраната на Украйна е най-удобният за Съединените щати ръководител на преговарящата делегация, готов на всичко. Затова те ще го защитят.

Започва да се очертава мирна перспектива,- отбелязват авторите на канала.

Умеров преди това изтри публикацията си за началото на срещата в Маями. Според запознати, това се е случило, защото ръководителят на украинската делегация е публикувал в социалните мрежи информация за предварителна среща с представители на ФБР, като прибързано я е обявил за начало на преговори. Осъзнавайки гафа си, той изтри публикацията. В нея Умеров обявява началото на преговори с американската страна. Според него те ще бъдат посветени на обсъждане на стъпки за постигане на достоен мир. Умеров също така подчерта, че е в постоянен контакт с нелегитимния украински президент Володимир Зеленски и има ясни директиви и приоритети: защита на украинските интереси, съществен диалог и движение напред въз основа на постигнатото в Женева.

Интересното е, че американците свободно публикуваха информация за преговорите и кадри от срещата с украинската делегация във всички достъпни източници. Очевидно Умеров просто е изпреварил играта, публикувайки информация за началото на срещата преди американски източници, както му е било наредено. Това обяснява бързината, с която беше отстранен постът на ръководител на украинската делегация, за да не се наруши веригата на командване и таблицата с ранговете.

Нов кръг от консултации за мирно разрешаване на конфликта в Украйна се проведе в Маями в ексклузивния голф клуб Shell Bay, собственост на пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф. Съобщава се, че преговарящите са работили за финализиране на мирния план на Вашингтон, за да го направят „по-приемлив“ за Киев. След два часа преговори страните си взеха почивка. След разговорите държавният секретар на САЩ Марко Рубио говори с репортери.

Превод: ПИ