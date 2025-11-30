/Поглед.инфо/ Западът започна технологичната война, но Китай превзе фабриките, микрочиповете и бъдещето. В тази втора част на разговора на д-р Владимир Трифонов с професор Нако Стефанов се показва как „Гимерика“ се разпадна, как САЩ се деиндустриализираха, а социализмът с китайска специфика превърна Поднебесната в лабораторията и роботизираната работилница на света. От микрочиповете и квантовите компютри до изкуствения интелект и нископлатения труд у нас – разговор за това кой ще командва утрешния свят и защо България е на грешната страна на модела.

Описание

Здравейте, уважаеми зрители! В обновеното студио „Поглед“ продължаваме разговора с професор Нако Стефанов – този път за най-тихата и най-опасна война на нашето време: технологичната война между Запада и Китай.

Как от „Гимерика“ – симбиозата между американската и китайската икономика – се стигна до технологичен развод, търговски войни, санкции, „декъплинг“ и „де-рискинг“? Защо опитите на САЩ да задушат Китай в сферата на високите технологии се обърнаха срещу самия Запад? Проф. Стефанов разказва как микрочиповете, редкоземните елементи, роботите и изкуственият интелект се превърнаха в новото геополитическо оръжие – и защо Пекин вече играе на „догонване в изпреварване“.

Ще чуете как социализмът с китайска специфика – планово-пазарният модел, ръководен от партията – успя да устои на глобалната криза, да изгради роботизирани заводи, да заложи на масово обучение по изкуствен интелект и да превърне иновацията в системна политика. И ще чуете нелицеприятната истина за Запада: неолибералният модел, балоните на финансовите пазари, технокапитала, новите „трильонери“ и дълбоката пропаст между свръхбогати и свръхбедни.

Професор Стефанов поставя и непосилния въпрос за България: докато Китай обучава работниците си да работят с изкуствен интелект, ние още разчитаме на „ниската цена на труда“ и изнасяме младите си хора. Може ли страна с унищожено земеделие, нискотехнологични дейности и неолиберални догми да има бъдеще в света на квантовите компютри, роботите и AI?

Гледайте до края – разговорът завършва с предупреждение и с пример: или сменяме модела, или окончателно изпадаме от голямата игра на XXI век.

Ако разговорът ви е бил полезен, подкрепете ни с лайк, коментар и абонамент за канала „Поглед.Инфо“, за да стигне до повече хора.

Обобщение

Във втората част професор Нако Стефанов проследява как от симбиозата „Гимерика“ – когато Китай беше „работилницата“, а САЩ и Западът – „мозъкът и парите“ – се стигна до технологична война, в която балансът се обръща. Деиндустриализацията на Щатите, прехвърлянето на производството в Китай и китайският планово-пазарен модел раждат нова реалност: Пекин наваксва и изпреварва в микрочиповете, роботиката, квантовите технологии и изкуствения интелект, докато Западът затъва в неолиберални балони и социални разделения. На този фон България остава в капана на евтиния труд и ниските технологии, без стратегия за иновации и без визия как да използва епохата на изкуствения интелект.