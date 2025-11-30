/Поглед.инфо/ Путин вече говори за Украйна като за паднало държавно образувание, а д-р Саймън Ципис довежда тази логика докрай: как преговаряш за мир с власт, която е нелегитимна, с държава, която губи територия и субектност? В този остър разговор Ципис показва защо военният ресурс на Запада е изчерпан, защо капитулацията на Киев може да се превърне в политическа капитулация на НАТО и как „дълбоката държава“ в САЩ използва медийните утечки като оръжие за сваляне на Тръмп. Гледайте до края – 2026–2027 се очертават като най-опасните години за Америка, Европа и Русия от десетилетия насам.

Описание

Във втората част на разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, експерт по киберсигурност и международна сигурност, отиваме отвъд фронтовата линия и влизаме в юридическото, политическото и геополитическото „задкулисие“ на войната в Украйна.

Ципис тръгва от ключовото изказване на Владимир Путин: Украйна води война, губи територия, властта в Киев е без реална легитимност, а държавността се разпада. Какво означава това на езика на международното право? Може ли да има мирен договор с паднала държава или следва класическият сценарий – капитулация, загуба на субектност и преначертаване на картата?

Гостът анализира и циничната логика на НАТО и Брюксел: Украйна не е член на Алианса, което позволява на Запада да „изчаква“ отстрани, докато държавата се срива, без да задейства прословутия член 5. Но Ципис предупреждава – падането на Украйна може да се окаже началото на разпада на самото НАТО и на днешната архитектура на Запада.

Втората голяма линия в разговора е свързана със САЩ, Доналд Тръмп и „дълбоката държава“. Ципис описва многослойната структура на американските служби, ролята на медиите като „пета власт“ и обяснява как контролирани утечки – като в аферата „Уотъргейт“ – могат да свалят президент. Днес подобни утечки, свързани с Тръмп, острова на Епщайн и вътрешните битки в Републиканската партия, са оръжие в борбата за това кой ще управлява Вашингтон и каква сделка с Москва е възможна.

Накрая Ципис очертава мрачен хоризонт: 2026–2027 като две години на максимално напрежение – риск от вътрешни размирици в САЩ, разломи в Европа, криза в НАТО и възможни промени в самата Русия. В свят, в който военните инструменти вече са изчерпани, битката се пренася в полето на преговорите, шантажа, медийните вълни и информационните взривове.

Гледайте този разговор докрай и споделете – защото утрешният световен ред се решава именно в тези „детайли“, които масовите медии удобно премълчават.

Обобщение

Д-р Саймън Ципис тълкува изказването на Владимир Путин за нелегитимността на киевската власт като сигнал, че Украйна е на прага да стане паднала държава – без териториална цялост и реална държавност, което прави класически мирен договор юридически невъзможен. Според него военните инструменти на Запада са изчерпани, а нов фронт срещу Русия или ескалация към Калининград само би ускорила краха. Капитулацията на Украйна може да прерасне в политически крах на НАТО, докато в САЩ „дълбоката държава“ и контролирани медийни утечки подкопават позициите на Тръмп и преначертават вътрешния баланс. Периодът 2026–2027 е очертан като време на максимален риск за Америка, Европа и Русия – с вероятни вътрешни сътресения, разломи в ЕС и ключови решения за бъдещия световен ред.

SEO

Украйна паднала държава, нелегитимен Киев, Путин и мирните преговори, капитулация на Украйна, разпад на НАТО, Тръмп и дълбоката държава, медийни утечки САЩ, Саймън Ципис интервю

Хаштагове

#ПогледИнфо

#СаймънЦипис

#Украйна

#Путин

#Русия

#НАТО

#Тръмп

#САЩ

#дълбокатържава

#миренплан

#украинскакриза

#геополитика

#информационнавойна

#медийниутечки

Кратък призив за действие