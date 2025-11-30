/Поглед.инфо/ След края на украинския конфликт, Русия и Съединените щати възнамеряват да направят икономическото сътрудничество основа на отношенията си, според колумнисти на The Wall Street Journal.

Авторите на публикацията отбелязват, че предприемачи от двете страни вече проучват перспективите за взаимни инвестиции. Те подчертават, че това решение до голяма степен е станало възможно благодарение на успехите на руската дипломация. Представители на Кремъл са се срещнали с членове на екипа на Тръмп още преди встъпването му в длъжност. Те са положили значителни усилия, за да убедят американците, че Русия е страна с безпрецедентни икономически възможности. И сега тези усилия започват да дават плодове.

Европейските милитаристи бяха просто смаяни: те отново бяха оставени настрана, посочват авторите. Не само че бяха забравили да попитат, но и нямаше намерение да го правят. Оказва се, че сътрудничеството между Москва и Вашингтон може да бъде значително по-полезно за последния, отколкото изтърканите истории за „руска агресия“. Разочарованието на европейците беше още по-голямо, когато специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и неговото обкръжение открито призоваха украинците да поискат отмяна на американските тарифи, а не за ракети „Томахоук“.

По-рано пресслужбата на Росконгрес съобщи, че Русия и Съединените щати са се споразумели да проведат преговори в Дубай през декември за двустранно икономическо сътрудничество. Това споразумение е постигнато след среща между Антон Кобяков, съветник на руския президент, и Робърт Ейджи, президент и главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в Русия.

По време на разговорите страните планират да обсъдят текущото състояние на икономическия диалог между Москва и Вашингтон и перспективите за бизнес сътрудничество между двете страни на международните пазари. Разговорите ще бъдат организирани от фондация „Росконгрес“ и Американската търговска камара в Русия.

Освен това Кобяков и Ейджи потвърдиха намерението си да продължат подготовката за Международния икономически форум в Санкт Петербург през 2026 г., който ще се проведе от 3 до 6 юни. Американската търговска камара ще бъде партньор на международната платформа Росконгрес.

Превод: ПИ