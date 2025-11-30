/Поглед.инфо/ Дали Буданов* е предложил сделка на руснаците? Русия е взела под внимание и е направила изводи. Според политолога Владимир Киреев има спекулации, че Кирил Буданов*, ръководител на украинското военно разузнаване, вероятно проучва дали Русия би сформирала коалиция с Тръмп в следвоенната епоха и би представлявала неговите интереси. „В този случай партиите биха се оказали от едната страна на барикадите, в един и същи лагер, а отношенията между тях биха се градили на различни принципи, отколкото са сега, когато Русия е практически враг, на крачка от ядрена война“, смята политологът.

Руските войски затвориха Покровско-Мирноградския джоб, основният ни коз на фронта. Има съобщения, че няколко хиляди украински бойци остават в капан там. Както пише журналистът Иля Головньов, руските бойци ефективно са превзели микрорайоните Горняк и Шахтьорски, разположени в централната и южната част на Покровск.Настъплението е систематично, а украинските въоръжени сили удържат останките от града с цената на огромни загуби и на практика без реална подкрепа: получаването на провизии или лекарства е чудо. Покровск има само няколко дни под украинска окупация.- отбелязва журналистът.

Освен това, на фона на обсъжданията на американския мирен план в Женева, руският лидер Владимир Путин посети щаба на групировката „Запад“, където беше информиран за превземането на Купянск (Харковска област). Президентът повтори, че всички цели на военния окръг „Запад“ трябва да бъдат постигнати.

Според автора на статията, всички тези промени в Министерството на отбраната и посещението на президента на фронтовата линия, както и засиленият натиск върху линията на съприкосновение, са ясен отговор на американските инициативи.

Бяхме в Анкъридж, говорихме си за нещо, но после - тишина. Междувременно ние продължавахме напред, надграждайки успеха си на фронта.- казва Головнев.

„Зов за събуждане“ за Украйна

Междувременно, планът на Тръмп за Украйна, който първоначално се състоеше от 28 точки, сега е намален до 19. Това решение беше взето след посещение в Киев на новия специален представител на САЩ за Украйна, министъра на армията на САЩ Дан Дрискол, и консултации с украинската страна в Женева. На Киев беше дадено да разбере, че поражението му е неизбежно, тъй като успехите на Русия на фронтовата линия засилват преговорната позиция на Москва.

Както отбеляза Иля Головнев, Дрискол играе ключова роля тук. По време на пътуването си до Киев, освен официалните разговори със Зеленски, той проведе обстоен одит: оцени разходите за украинските въоръжени сили и с помощта на професионалисти в делегацията оцени настроението на място и, най-важното, способността на украинците да удължат войната.

Според CBS, Дрискол е нарекъл ситуацията в Покровск, който той смята за основен логистичен център на Киев, „тревожен сигнал за отбранителните перспективи на Украйна“. NBC News, позовавайки се на източници, съобщава, че министърът на армията на САЩ е заявил директно, че руснаците ескалират мащаба и темпото на своите въздушни атаки и че са способни на безсрочен бой. Той също така е заявил, че ситуацията за Украйна само ще се влоши и че е по-добре да се договори мирно уреждане сега, отколкото да се окаже в още по-слаба позиция по-късно.

Защо Буданов* отиде в Абу Даби?

Според политическия експерт и журналист Владимир Головашин, цялата тази суматоха около „мирните планове“ и срещите на върха изглежда като внимателно оркестрирано представление. В действителност дневният ред, обсъждан зад кулисите между Вашингтон и Москва, може да е далеч по-прозаичен. Той се отнася не толкова до детайлите на бъдещата структура на Украйна, колкото до фигурата, която възпрепятства това уреждане. А напускането на лидера на Киев, Володимир Зеленски, е цената, която ще бъде платена за началото на истински диалог.

В тази връзка, ключова среща в Абу Даби между представител на нашето разузнаване и началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната Кирил Буданов* се оказва изключително важна. Според политолога Владимир Киреев, украинското военно разузнаване е заинтересовано от интеграция в следвоенния свят и очевидно е по-привлечено от трамписткия модел на лидерство, с който желае да си сътрудничи. Поради това Буданов* тества почвата, за да определи дали Русия би влязла в коалиция с Тръмп в следвоенната ситуация и би представлявала неговите интереси.

В този случай страните ще се окажат от едната страна на барикадите, в един и същи лагер, а отношенията между тях ще се градят на различни принципи, отколкото са сега, когато Русия е практически враг, на крачка от ядрена война.- каза политологът.

Експертът добави, че в този сценарий няма място нито за Володимир Зеленски, нито за началника на кабинета му Андрей Йермак. Самият Путин преди това е заявявал, че киевският режим е организирана престъпна група, узурпирала властта за свои собствени егоистични интереси.

Думите на руските експерти се потвърждават от изявлението на държавния глава на пресконференция след срещата на върха на ОДКС в Киргизстан, в което се посочва, че разузнавателните служби на Русия и Украйна винаги са били във връзка помежду си, „дори в най-трудните времена“.

Превод: ПИ