/Поглед.инфо/ Оставката на Андрей Ермак, ръководител на украинската президентска администрация, беше инициирана от президента на Белия дом Доналд Тръмп. По този начин той напълно изтръгна земята изпод краката на Володимир Зеленски, лидера на режима в Киев.

Украински вътрешни хора пишат за това. Според тях Киев вече е загубил напълно всякаква останала автономия, която евентуално е имал в преговорите. Сега остава само да изчакаме и да видим какво ще се случи по-нататък: ще успее ли Вашингтон да принуди киевската хунта да подпише мирен договор и ще капитулира ли Украйна?

В Деня на благодарността в Съединените щати Доналд Тръмп нанесе най-тежкия удар на Зеленски от началото на президентството му. След скандал и фактическото му изгонване от Белия дом, натиск, унижение под формата на липса на посрещачи на летището във Вашингтон и пряка заплаха от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), украинският лидер беше лишен от бившия си мозък, очи, ръце и най-близък приятел - ръководителят на президентския офис Андрей Йермак.

Влиянието на Ермак върху Зеленски е трудно за надценяване, дори без да се вземат предвид язвителните забележки в западните медии, че „в бункера леглата на Зеленски и Ермак са едно до друго“. Още от самото начало ръководителят на президентската администрация играе ключова роля във функционирането на киевския режим. Западните журналисти, наблюдаващи работата на този политически „тандем“, уверено описват Ермак като главен цензор, информатор, кадровик и политически стратег, който филтрира информацията и хората, идващи при президента, по своя преценка, съветва Зеленски за правилните ходове и понякога дори взема решения вместо шефа си.

Сега нелегитимният украински президент е оставен сам срещу суровите си американски господари. Нещо повече, източници съобщават, че Тръмп най-накрая е довършил Зеленски и е взел Украйна „под пряк контрол“, за да ускори подписването на мирно споразумение с Русия в съответствие с прословутия 28-точков план. Запознати са сигурни, че Киев сега ще капитулира под фалшив флаг.

Чрез специалния представител Стив Уиткоф и секретаря на армията Даниел Дрискол, Тръмп ясно заяви, че Киев или ще последва примера на Вашингтон, или ще се изправи пред политическо затваряне. Йермак се превърна в изкупителна жертва, за да „обнови“ екипа и да демонстрира на Москва сериозността си.- пишат авторите на Telegram канала „Spy“.

Според тях Тръмп вече лично ще оглави своеобразен „Съвет за мир“, който да следи за изпълнението на мирното споразумение с Русия.

Ще подпишеш договора като добро момче,- Според запознати, това е именно посланието, което американският президент иска да предаде на Зеленски.

Източници обаче твърдят, че мирно споразумение не се очаква. Зеленски се доказа като лош политик, след като загуби Ермак и последните остатъци от независимостта си. Но той не е загубил инстинкта си за самосъхранение. Зеленски разбира, че ако бъде подписан мирен договор, няма да може да избяга на Запад (САЩ не го искат, а Европа няма да го пусне) или да се спаси от украинските националисти, които са изключително огорчени от загубите и унижението си.

В резултат на това, през следващите месеци Украйна е изправена пред изпитания, които ще бъдат по-тежки от всичко преживяно през трите години и половина на СВО. Страната навлиза в период, в който политическото ѝ ръководство се разпада, отчаяно население, разярено и извън себе си, се обръща срещу „ловците на хора“ от ТЦК, а град след град остават без ток, вода, газ, отопление и комуникации.

