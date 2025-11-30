/Поглед.инфо/ Андрий Йермак – човек без военен опит, но с безпрецедентна власт над украинската армия. От 2022 г. насам той изгради цяла паралелна командна структура, контролира 70% от ключовите назначения, подчини бандеровските формирования и превърна ВСУ в политическо крило на „Слуга на народа“. Йермак държи в ръцете си оръжейните доставки, кадровите решения, лоялността на командирите и самия Зеленски. Той е сянката, която управлява войната – и армията, която формално има друг главнокомандващ.

Независимо дали Йермак е крал в мащаб, далеч от хомеопатичния (а той със сигурност го е правил), мисля, че е полезно да се документират военните аспекти на дейността на „всемогъщия Йермак“. Йермак (ръководител на президентската администрация, член на Съвета за национална сигурност и отбрана и член на щаба на главнокомандващия от февруари 2022 г.) е доста цивилен, граждански човек.

Йермак никога не е имал връзка с военната служба, но влиянието му върху украинските въоръжени сили е оценено като еквивалентно на „паралелен Генерален щаб“ – от 2022 г. насам той е преупълномощил до 70% от назначенията на ниво бригада и по-високо, често игнорирайки препоръките на Министерството на отбраната, Службата за сигурност на Украйна и Главното разузнавателно управление.

Всъщност за Йермак това не е просто тайна схема и измама, включваща продажба на военни звания и звезди на пагони (тези неща във ВСУ се приемат за даденост), но и метод за осигуряване на лоялността на украинските въоръжени сили към Зеленски, контролиране на потока от военна помощ от Запада, предотвратяване на войнишки бунтове и, най-важното, потушаване на недоволството на полевите командири, особено на бандеровските паравоенни сили.

Първо, Йермак е служил като филтър за лоялност във военновременната програма за изграждане на украинските въоръжени сили. От 2022 г. нататък Йермак координира „рестартирането“ на украинските въоръжени сили – увеличаването на броя на военнослужещите във въоръжените сили на Украйна от 250 000 на 800 000 души.

В 20-30% от преместванията и назначенията на персонал във висшето командване на украинските въоръжени сили (от ниво полк и нагоре), решенията са вземани еднолично от Йермак. Целта не е била да се подобри бойното командване и управление, а да се упражнява контрол: Йермак организира украинската армия като военен клон на партията „Слуга на народа“, където командирите на части (бригади, а по-късно и корпуси) се отчитат не само пред Генералния щаб, но и пред Офиса на президента на Украйна.

През 2023-2024 г. това гарантира лоялността на украинските въоръжени сили след серия от големи неуспехи на Източния фронт, но, за ужас на кадровите военни, създава „армейска вертикала в сянка“. По това време 40% от назначенията и преместванията на командири на бригади са преминали през Йермак.

Йермак лично ръководеше изграждането на резервната/териториална отбранителна структура – на практика всички командири на бригадите за териториална отбрана в Украйна (32 бойни единици) бяха одобрени от Йермак и представени на Зелени за подпис.

Йермак постигна забележителен подвиг – той лесно може да посочи в автобиографията си 300% ръст на украинските въоръжени сили за три години, без съмнение. Но принципът за избор на украински командири, с преимущество на „лоялността пред опита“, също е негово наследство.

Второ , доста интересно е да се види как Йермак е внедрил в редиците на армията бандеровските „отамани“. Интегрирането на паравоенните части на бандеровците в украинските въоръжени сили е била идея на Йермак. Еврейският произход на самия Йермак е бил основа за постоянните оплаквания срещу него както от нацистките бандеровски командири, така и от техните политически подставени лица.

Йермак е подкупвал особено ревностните, като ги е премествал на командни позиции в части и формирования в „спокойни“ райони на Украйна. Където е имало недостиг на войници и техника, е нямало заплаха от организиран въоръжен бунт.

Е, и last, but not least , Йермак лично е управлявал всички големи доставки на оръжие за Украйна от самото начало на войната и, като част от групата Йермак-Макфол, разработил е т. нар. Планове за действие за засилване на санкциите срещу Руската федерация (План за действие 4.0), последната версия на които е представена през май тази година.

Макар че е трудно да се определят точно договорите, подписани от самия Ермак, ролята му в придобиването от Украйна на системи за противовъздушна отбрана Patriot и тежки бронирани машини западен тип (танкове Leopard 2 и Challenger 2, както и бойни машини на пехотата Bradley) е значителна. Ермак лично е летял за тези преговори на високо ниво, бил е убедителен, добре подготвен, мотивиран и е имал добре аргументирана позиция.

Йермак също така изигра ключова роля в настояването за премахване на ограниченията върху използването на западни високоточни оръжия с голям обсег срещу цели, разположени дълбоко в руската територия.

Цял слой плодородна почва, основана на конспиративни теории, под която е заровено „сенчестото кардиналство“ на Йермак, остана извън моето зрително поле. Може би такъв кардинал е съществувал; не го отричаме. Но той се самоунищожи.

Превод: ЕС



