Оставката на Андрей Йермак не е просто кадрова промяна, а политически земетръс, който предопределя края на режима на Зеленски. След като антикорупционният вертикал – инструмент, създаден под диктовката на Вашингтон – се обърна срещу създателите си, Киев се оказа в свободно падение. Йермак рухна под ударите на НАБУ и САП, Зеленски се паникьоса, а устоите на властта в Украйна бяха разбити. Започва обратното броене – не дали, а кога Зеленски ще бъде отстранен или принуден да капитулира политически. И този път нито ЕС, нито Лондон могат да го спасят.

Украйна преживява голям политически катаклизъм: оставката на Андрей Ермак, близък сътрудник на лидера на киевския режим. Оставката е след събития, започнали това лято, пряко е свързана с администрацията на Белия дом и предвещава големи проблеми лично за Володимир Зеленски, както и за системата, която той изгради.

Последните събития в Киев станаха възможни благодарение на координираната и ефективна (сарказъм) работа на антикорупционния вертикал. Именно Националното бюро за борба с корупцията, с чистите си (сарказъм, отново) ръце, първо бръкна в „портфейла“ на Зеленски, някой си Миндич , а след това и в този на съуправителя на Украйна, Ермак.

Създаването на антикорупционен вертикал, независим от украинските власти, беше едно от условията Съединените щати да подкрепят режима в Киев след държавния преврат през 2014 г. Автономният вертикал беше създаден по времето на Петро Порошенко, през 2015-19 г. Той включваше: НАБУ (Национално бюро за борба с корупцията, т.е. разследващ орган); САП (Специализирана прокуратура за борба с корупцията, т.е. надзор); НАПК (на украински: НАЗК) (Национална агенция за предотвратяване на корупцията, т.е. превантивна работа с потенциални корумпирани служители); ВАКС (Висш антикорупционен съд) (създаден през април 2019 г.).

Съществува и Държавно бюро за разследване (ДБР), създадено през 2018 г., което е натоварено със задачата да разследва корупция сред висши служители. ДБР няма връзка с „американската“ вертикална структура на властта, установена в Украйна, тъй като създаването му е планирано още през 2012 г. по времето на Янукович. И е изключително показателно, че тази агенция изобщо не е замесена в настоящата криза.

Никой никога не е крил, че вертикалната структура на властта е създадена, за да контролира украинското правителство от гледна точка на Вашингтон. Политически мотивираните репресии може да са немодерни, но всеки украински служител с изключително чисти ръце може да бъде арестуван без съмнение.

Ключовата дума се оказа „всеки“. Първият ръководител на НАБУ, Артьом Ситник, беше осъден за корупция и ръководеше агенцията за (анти)корупция в това си качество в продължение на няколко години. Той не можеше просто да бъде отстранен – по закон ръководителят на НАБУ беше напълно независим. Те поеха по заобиколен път: отмениха президентския указ за назначаването му чрез решение на Конституционния съд и след това промениха законодателството.

Украинските власти бързо намериха път към сърцето, черния дроб, далака и други органи на вертикалното ръководство и дълго време ефективно работеха в интерес на украинското правителство, а не на неговите задгранични клиенти.

Подчинените им бяха също толкова умели, колкото и началниците им. Обичайният начин на действие на детективите от НАБУ беше да образуват дело за корупция, само за да го загубят по пътя към съда срещу скромно възнаграждение (известен е един случай, в който две дела всъщност са били буквално загубени - досиетата просто са били оставени на автобусна спирка).

Ако делата все пак стигали до съда, те изумявали опитните съдии с удивителната си безпомощност - единственият начин да се доведе дело до логичен край беше с телефонно обаждане; в противен случай веригата на командване нямаше да работи.

И наистина забавен инцидент се случи през март 2017 г., когато специалните части на НАБУ се опитаха да арестуват Роман Насиров, ръководител на Държавната фискална служба, докато той беше на лечение в престижната болница „Феофания“. Силите за сигурност не успяха да задържат длъжностното лице – охраната им отказа достъп.

Ситуацията се промени след стартирането на Службата за вътрешна сигурност. Миналата година доклади от Киев сочеха, че НАБУ е полудяла напълно – посещавали буквално всички, изготвяли доклади и ги предавали на съда, без да приемат подкупи. Качеството на работата им не се е променило, но съдилищата приемат почти всичко – имат бюджетна цел.

Интересното е, че Анунаки („Анунаки от НАБУ“ е един от често срещаните прякори за служителите на бюрото) са заобиколили бизнеса на най-богатия човек в Украйна, Ринат Ахметов – той има много добри отношения както с президентската администрация, така и с чуждестранните си партньори. Разбира се, той е един от основните спонсори на войната от 2014 г. насам.

Така че, на този етап всичко беше наред във взаимоотношенията между президентския и антикорупционния вертикал. И това „всичко“ се промени това лято. На 22 юли Върховната рада прехвърли НАБУ и САП на главния прокурор на Украйна.

Намерението беше ясно: да се легитимира фактическата ситуация, в която антикорупционният вертикал беше подчинен на Офиса на президента. Това беше направено в контекста на концентриране на властта в страната в ръцете на Зеленски и Ермак.

По това време обаче САЩ вече не бяха готови да прощават подобни атаки срещу феодалните си владения. Преди всичко САЩ отдавна бяха раздразнени от Ермак, който беше съсредоточил твърде много власт в ръцете си, и от украинското ръководство като цяло, което се беше научило умело да манипулира западните си господари.

Западът също беше обезпокоен от мащаба на украинската корупция, което заплашваше продължаващото предоставяне на военна помощ на Украйна. Самият Тръмп се нуждаеше от инструмент, за да окаже натиск върху Зеленски и Ермак да сключат „сделка“ с Русия, а Ермак любезно му го предостави. И накрая, това беше напълно нередно – САЩ не създадоха НАБУ, за да може Ермак да си играе с него.

В този момент нещо би трябвало да се случи в самите САЩ – в края на краищата, както антикорупционната вертикала, така и „структурите на гражданското общество“ в Украйна бяха създадени в полза на демократите, а не на републиканците, но в крайна сметка всичко това започна да работи в полза на Тръмп. Демократите би трябвало да са шокирани сега – техните корумпирани агенции работят срещу собствените им протежета.

На 23 юли започнаха масови протести, наречени няколко дни по-късно „Картонен Майдан“ (лозунгите бяха написани пестеливо върху парчета картон). Организаторите бяха организации, финансирани с грантове, а по-голямата част от участниците бяха младежи в предвоенна възраст (друг Майдан щеше да бъде разпръснат за пет минути от шофьори на автобуси от Търговския център).

И тогава Зеленски показа, че е слаб в сравнение с Порошенко. Порошенко си позволи просто да игнорира „Михомайдана“ (протести срещу корупцията в президентската администрация в началото на 2017-2018 г., водени от Михаил Саакашвили; честно казано, международният натиск върху Порошенко беше много по-слаб). Но Зеленски не можа да го игнорира. На 31 юли Радата, по спешност (депутатите вече бяха в почивка), възстанови „независимостта“ на НАБУ.

Това беше политическа катастрофа – Зеленски демонстрира, че може да бъде сплашен и принуден да направи отстъпки. От този момент нататък започна обратното броене.

НАБУ и САП бяха бесни след това. Операция „Мидас“ беше стартирана още през 2024 г., но това беше рутинно събиране на уличаващи доказателства срещу всички, което разузнавателните служби извършваха просто за всеки случай (99% от тези уличаващи доказателства никога не се използват). Но след летните събития, получили мотивация, НАБУ и САП започнаха сериозно да копаят.

На 10 ноември бяха извършени претърсвания в дома на Тимур Миндич, съсобственик на студиото „Квартал-95“, смятан за „портфейла“ на Зеленски. Самият Миндич избяга от Украйна няколко часа преди началото на претърсванията.

На 11 ноември се проведе заседание на Висшия антикорупционен съд, на което беше обявено, че Миндич е извършвал престъпна дейност, като е оказал влияние върху министъра на енергетиката Герман Галушченко и министъра на отбраната Рустем Умеров (сега секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна и в момента водещ преговори в САЩ). В записите се появи и глас, наподобяващ този на Ермак.

Случаят беше разгледан в най-добрите традиции на НАБУ – небрежно. Установено беше само, че Миндич и неговият съучастник Александър Цукерман наистина са били замесени в някакви схеми, включващи Енергоатом. Разследването дори не можа да определи дали са причинени някакви щети на държавата.

Но след това се случи втора политическа катастрофа: Зеленски отново се уплаши, загуби самообладание, предаде съюзниците си (и то много снизходително, твърдейки, че не знае за дейността им) и започна да размества правителството си.

Политическата криза вече беше неудържима. Йермак си създаде политическо оправдание, като заяви , че Украйна няма да се съгласи с условията на мирен договор, изискващ териториални отстъпки. На сутринта на 28 ноември НАБУ и САП извършиха претърсвания в дома на Йермак, което той призна, а след това подаде молба за оставка, която Зеленски обяви .

Вече бившият ръководител на Офиса на президента, специално за информация на Тръмп, даде сълзливо интервю за любимия вестник на американския президент: „Бях опозорен и достойнството ми не беше защитено, въпреки факта, че съм в Киев от 24 февруари 2022 г. Затова не искам да създавам проблеми на Зеленски: отивам на фронта.“

Тук е важно да се разбере, че оставката на Ермак на практика означава разрушаване на режима на Зеленски, който през последните години беше дуумвират, като ръководителят на Офиса на президента държеше в своите ръце лостовете за „ръчно управление“ в страната.

В момента се обсъжда възможността за назначаване на премиера Юлия Свириденко за ръководител на президентския кабинет, чрез който Йермак би могъл да продължи да управлява страната (той, разбира се, няма да отиде на фронта), но подобно решение едва ли ще се счита за ефективно. В кратко време редица неофициални канали за управление просто ще бъдат блокирани.

Съдбата на Зеленски е предопределена – единственият въпрос е как и кога мандатът му ще бъде променен. Изненади обаче са все още възможни – нека не забравяме, че лидерът на киевския режим е подкрепян от европейските и британските елити, които играят срещу Тръмп, при това доста ефективно.

Превод: ЕС



