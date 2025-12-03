/Поглед.инфо/ Според данни от онлайн платформи в сектора, към 12:08 ч. на 3 декември общите приходи от боксофиса за новогодишния сезон за 2025 г. (28 ноември – 31 декември) вече са надхвърлили 2 милиарда юана, като „Зоотрополис 2“ оглавява класацията. Анимационният филм се представя изключително силно в Китай, поставяйки нови рекорди, включително за най-касов чуждестранен анимационен филм в историята на китайското кино.

„Зоотрополис 2“ се разпространява по целия свят от 26 ноември. Според данни от онлайн платформи към 17:00 ч. на 1 декември глобалните приходи на филма достигат 818 милиона долара, от които китайският пазар допринася с 278 милиона долара или цели 33,9% от световния боксофис. По този показател Китай изпреварва Северна Америка и се превръща в най-големия пазар на филма в света.