/Поглед.инфо/ През първите девет месеца на годината производството на електромобили в Китай е скочило с 35,2% на годишна база до 11,24 милиона бройки, според данни на Китайската асоциация на производителите на автомобили (CAAM).

Продажбите през същия период са нараснали с 34,9% на годишна база до близо 11,23 милиона бройки, което представлява 46,1% от общите продажби на превозни средства в Китай.

Според данните на асоциацията, китайската автомобилна индустрия е поддържала стабилно производство и продажби през периода, водена от програми за замяна на автомобили, местни автомобилни изложения и интензивно представяне на нови продукти.

Общото производство на автомобили е достигнало 24,33 милиона бройки през периода, което е увеличение с 13,3% на годишна база, докато продажбите са нараснали с 12,9% до 24,36 милиона бройки.

Данните показват също, че износът на автомобили от Китай поддържа стабилен темп на растеж, с увеличение от 14,8% на годишна база. Забележително е, че износът на електрически превозни средства е скочил с 89,4% на годишна база до 1,76 милиона бройки.