/Поглед.инфо/ В утрешния си брой теоретичното списание на ККП „Циушъ“ ще публикува статията на генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин „Китай насърчава сътрудничеството в рамките на инициативите за глобално развитие, глобална цивилизация, глобална безопасност и глобално управление“.

В статията се казва, че развитието е ключът към щастието на хората. Чрез Инициативата за глобално развитие Китай подкрепя приобщаващата и толерантна икономическа глобализация, насърчава висококачествено изграждане на „Един пояс, един път“. Основна цел на това е различните страни да могат взаимно да се възползват от възможностите за растеж, обединени в различията си.

Безопасността също е важна предпоставката за развитието, а човечеството е неделима общност за сигурност. В днешния свят на взаимна зависимост между страните, стремежът към така наречената абсолютна монополна сигурност не е възможен. Многообразието на културите е същността на света. В днешния свят, където съдбата и бъдещето на различните страни са все по-тясно свързани, съжителството и взаимодействието между различните култури, както и взаимното им обогатяване, играят незаменима роля в насърчаването на процеса на модернизация на човешкото общество и проспериране на различните култури.