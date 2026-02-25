/Поглед.инфо/ Като втората Китайска нова година след успешното вписване на Пролетния фестивал в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО пазарът по време на празника е особено оживен.

Общият брой междурегионални пътувания надхвърли 2,8 милиарда, като средно на ден са пътували по 311 милиона души. Средните дневни продажби на ключови предприятия за търговия на дребно и обществено хранене в цялата страна са се увеличили с 5,7% в сравнение със същия период на миналата година. Граничните органи в цялата страна са обработили 17,796 милиона влизания и излизания на китайски и чуждестранни граждани, което е с 10,1% повече в сравнение със средния дневен брой по време на миналогодишния Пролетен фестивал. Тези данни поставиха добро начало на 15-ия петгодишен план за социално и икономическо развитие на Китай.

Забележителна черта на този Пролетен фестивал беше изобилието от налични стоки. С подкрепата на политиката на отваряне на Китай се изнасяха стоки в десетки страни и региони, а технологичните „новогодишни стоки“ като дронове, роботи и очила с изкуствен интелект са много популярни сред чуждестранните туристи. Обменът на хора между Китай и други страни се превърна в уникална възможност за това глобално културно събитие. Китайските туристи са оставили своите следи в близо хиляда града по света. Чуждестранни туристи се стичаха към Китай за Пролетния фестивал, като резервациите за свързани полети са се увеличили повече от четири пъти на годишна база. Международни медии, като американското списание „Around the World“, посочват, че рекордният брой на международни туристи, присъединили се към туристическата треска за Пролетния фестивал, е превърнал тази „най-голяма човешка миграция в света“ в глобален феномен, вдъхвайки силен импулс на световната туристическа индустрия.