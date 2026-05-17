Си Дзинпи подкрепи висококачественото развитие на философията и социалните науки

/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин даде важни указания за насърчаване на висококачественото развитие на философията и социалните науки.

От 18-ия конгрес на ККП насам общността на философията и социалните науки в страната съвестно изпълнява решенията и насоките на ЦК на ККП. Тя последователно насърчава иновациите в областта на знанието, теорията и методите. В резултат бяха представени редица ценни научни постижения, които имат значителен принос за общата работа на партията и държавата.

Си Дзинпин подчерта, че в новия етап трябва да се следва идеологията на социализма с китайски характеристики в новата ера. Необходимо е също да се запази и укрепи всестранното ръководство на ККП. Той призова за задълбочаване на научните изследвания и тълкуването на иновативната теоретична система на партията.

По думите му трябва да се ускори изграждането на самостоятелна система от знания в областта на философията и социалните науки в Китай. Целта е по-добре да се отговаря на въпросите на Китай, света, народа и епохата. Си Дзинпин подчерта още необходимостта от създаване на нова ситуация за висококачествено развитие на философията и социалните науки. Той заяви, че така ще бъде допринесено с повече мъдрост и сили за изграждането на модернизацията от китайски тип.