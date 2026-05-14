Си Дзинпин и Доналд Тръмп решиха да поставят началото на „конструктивни отношения на стратегическа стабилност“

/Поглед.инфо/ Сутринта на 14 май председателят на КНР Си Дзинпин проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, който е на държавно посещение в Пекин.

Си Дзинпин подчерта, че светът се намира в исторически преломен момент, белязан от безпрецедентни промени и нарастваща глобална нестабилност. В този контекст той постави ключови въпроси пред бъдещето на двустранните отношения – възможно ли е Китай и САЩ да избегнат „капана на Тукидид“ и да наложат нов модел на сътрудничество, и могат ли двете държави да се справят съвместно с глобалните заплахи, внасяйки повече предвидимост в международната система. Според китайския лидер отговорите на тези въпроси са исторически дълг, който лидерите на двете най-големи икономики трябва да поемат заедно.

Си Дзинпин акцентира върху факта, че общите интереси между Пекин и Вашингтон далеч надхвърлят съществуващите разногласия. Той защити тезата, че просперитетът на едната държава представлява възможност за другата, а стабилните двустранни връзки са от ключово значение за глобалното благополучие. „Трябва да бъдем партньори, а не съперници. Необходим е път на взаимен успех и общ просперитет“, каза китайският лидер.

Той изрази надежда, че чрез намирането на правилен модел за общуване, 2026 година ще остане в историята като знакова и преломна точка, която ще постави началото на нов етап в отношенията между Китай и Съединените щати.

„С президента Тръмп сме съгласни да утвърдим изграждането на „китайско-американски конструктивни отношения на стратегическа стабилност“ като нова ориентация в отношенията между двете страни. Това ще осигури стратегическо ръководство за връзките ни през следващите три години и дори за по-дълъг период. Вярвам, че това ще бъде приветствано от двата народа и международната общност“, подчерта Си Дзинпин.

Си Дзинпин отбеляза още, че същността на икономическите и търговските отношения между Китай и САЩ се състои във взаимната изгода и съвместния успех. При наличие на различия и търкания, равнопоставените консултации са единственият правилен избор, каза той, добавяйки, че икономическите екипи на двете страни са постигнали „като цяло балансирани и положителни резултати, което е добра новина както за обикновените хора в двете страни, така и за целия свят“.

Китайският лидер подчерта, че тайванският въпрос е най-важният в китайско-американските отношения. По думите му, поддържането на мира и стабилността в Тайванския проток е най-големият общ знаменател между Китай и САЩ, поради което американската страна трябва да подходи с изключителна предпазливост по този въпрос.

Тръмп заяви, че американско-китайските отношения са много добри. „Заедно с председателя Си Дзинпин създадохме най-дълготрайните и най-добри отношения между държавни глави в историята на САЩ и Китай. Председателят Си Дзинпин е велик лидер, а Китай е велика страна. Изпитвам огромно уважение към председателя Си Дзинпин и към китайския народ“, каза той.

„Днешната среща е събитие от световно значение. Заедно с председателя Си Дзинпин бих искал да засилим комуникацията и сътрудничеството, да разрешим различията по подходящ начин и да поставим началото на най-добрите в историята отношения между САЩ и Китай, отваряйки едно още по-светло бъдеще за двете нации“, каза американският президент.

Двамата държавни глави размениха мнения по ситуацията в Близкия изток, украинската криза, Корейския полуостров и други значими международни и регионални въпроси.