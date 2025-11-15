/Поглед.инфо/ Утре в списание „Циушъ“ ще бъде публикувана важна статия на председателя на КНР Си Дзинпин, озаглавена „Развитие на нови качествени производителни сили в съответствие с местните условия“.

Статията подчертава, че новите производствени сили представляват напреднало състояние на производствения капацитет, характеризирано с водеща роля на иновациите, като се откъсват от традиционните модели на икономически растеж и пътища за развитие на производствените сили. Те се отличават с високи технологии, висока ефективност и високо качество, в съответствие с новата философия на развитие.

Статията подчертава, че през периода на 15-ия петгодишен план трябва да се отдаде по-голямо стратегическо значение на развитието на нови производствени сили, съобразени с местните условия. Ръководени от научни и технологични иновации и основани на реалната икономика, усилията трябва да ускорят изграждането на модерна индустриална система.