/Поглед.инфо/ Д-р Таня Глухчева – политолог и автор на книгата „4 месеца и 22 часа“ – разкрива в предаване с Владимир Трифонов защо Китай успява там, където Западът се проваля: с планова политика, стратегическо търпение и уважение към културните различия. В разговора се анализират отношенията Пекин–Вашингтон във втория мандат на Тръмп, „червените линии“ на Китай – Тайван, Куба и Латинска Америка, ролята на инициативата „Един пояс, един път“ и защо България губи от собствената си политическа нестабилност.

Китай предлага не просто алтернатива на американския модел, а различна философия за управление на света.

В този разговор д-р Таня Глухчева говори за:

защо Китай залага на планиране, а не на импровизация

как се изграждат лидери в Пекин – не чрез избори, а чрез опит

защо Тръмп е принуден да смекчи тона към Китай

как „Един пояс, един път“ променя Евразия

и защо България отново стои встрани от големите процеси.

Разговор за визия, цивилизации и пропуснати възможности.

