/Поглед.инфо/ На провелата се днес пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет директорът на Държавното управление за енергийни ресурси Уан Хунджъ представи резултатите от развитието на енергийния сектор през периода на 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие (2021-2025).

По думите му, през изминалите пет години преходът към зелено и нисковъглеродно развитие е най-бърз и е изградена най-голямата и динамично развиваща се система за възобновяема енергия в света. Изнесените от Китай продукти за генериране на вятърна и фотоволтаична електроенергия са подпомогнали други страни да намалят с 4,1 милиарда тона въглеродните си емисии, допринасяйки глобалната зелена трансформация.

По този период в Китай е изградена най-голямата в света мрежа за зареждане на батерии на електромобили. Към момента на пет електромобил се падат по две зарядни станции. Същевременно над половината от електромобилите в света пътуват в Китай.

Идеята за нисковъглероден начин на живота е популярна сред китайците, заяви Уан Хунджъ.