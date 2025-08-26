/Поглед.инфо/ На 26 август китайският председател Си Дзинпин се срещна с председателя на руската Държавна дума Вячеслав Володин, който е на посещение в Пекин.

По време на разговора им Си Дзинпин посочи, че отношенията между Китай и Русия са „най-стабилните, зрели и стратегически значими отношения между големи държави в днешния неспокоен и променящ се свят“. Последователното насърчаване на високото ниво на развитие на връзките между Китай и Русия е в интерес, както на двете страни, така и представлява стабилен източник на мир в света.

Си Дзинпин изрази надежда, че двете страни ще обменят активно опит в областта на държавното управление и законодателството, за да осигурят по-солидна основа за стратегическо сътрудничество и взаимодействието във всички области при новите обстоятелства.

Вячеслав Володин заяви, че Държавна дума е ангажирана с изпълнението на важния консенсус, постигнат от лидерите на двете страни, укрепването на обмена и сътрудничеството между законодателните органи и полагането на усилия за постигане на повече резултати в двустранните отношения.