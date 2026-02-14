/Поглед.инфо/ Уан И, член на Политбюро на ЦК на ККП и министър на външните работи на Китай, се срещна на 13 февруари с държавния секретар на САЩ Марко Рубио по време на участието си в Мюнхенската конференция по сигурността.

Уан И заяви, че председателят Си Дзинпин и президентът Доналд Тръмп са дали стратегически насоки за развитието на китайско-американските отношения. По думите му двете страни следва съвместно да реализират важните договорености, постигнати между държавните глави, така че 2026 г. да се превърне в година, в която Китай и САЩ да напреднат към взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество.

Той подчерта, че диалогът е по-добър от конфронтацията, сътрудничеството – от конфликта, а взаимната изгода – от играта с нулев резултат. Ако двете страни се придържат към принципите на равнопоставеност, уважение и реципрочност, те ще могат да намерят решения на взаимните си притеснения и да управляват по подходящ начин различията си. Необходимо е също така да се разширява списъкът със сътрудничество, с което китайско-американските отношения ще навлязат в траектория на стабилно, здравословно и устойчиво развитие, представяйки повече положителни сигнали за света.

Двете страни се обединиха около оценката, че срещата е била позитивна и конструктивна. Те се договориха да изпълняват съвместно важните договорености между държавните глави, да използват координационната роля на политико-дипломатическите канали, да подпомагат контактите на високо равнище и да засилят диалога и сътрудничеството в различни области с цел насърчаване на стабилното развитие на двустранните отношения.