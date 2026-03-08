/Поглед.инфо/ В разговор с Владимир Трифонов проф. Боян Дуд-ранкев разкрива икономическата логика зад войната на САЩ срещу Иран – от битката за петролния пазар и удара срещу китайските инвестиции до глобалната война за бъдещето на долара. Според него конфликтът не е просто регионален сблъсък, а част от стратегическа операция срещу новия икономически съюз между Китай, Русия и Иран, който ускорява процеса на дедоларизация в света.



Поглед.инфо винаги разглежда най-важните геополитически конфликти през тяхната реална икономическа логика и глобалните последици за света.

Владимир Трифонов разговаря с проф. Боян Дуранкев за икономическите цели на войната между САЩ и Иран.

Каква е истинската логика зад американските санкции?

Опитват ли се САЩ да ударят Китай чрез Иран и Венецуела?

Защо дедоларизацията се превръща в стратегическа заплаха за Вашингтон?

Какво означава тази война за глобалния петролен пазар, за Европа и за бъдещето на световната икономика?

Проф. Дуранкев анализира и вътрешните проблеми на американската икономика – растящото недоволство от политиката на Доналд Тръмп, ефекта от митата и риска конфликтът в Близкия изток да се превърне в дълга икономическа война с глобални последствия.

Втора част утре вечерта:...

