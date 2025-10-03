/Поглед.инфо/ Проф. Ивайло Гуев - преподавател по политология в държавния университет в Отава /Канада/, в предаване с Георги Стамболиев коментира политическата обстановка в Канада и състоянието на канадското общество по време на неолибералното управление. Тази страна, от най-доброто място за живеене, е докарана до там, че всеки ден между 200 и 500 човека я напускат, поради непоносимите условия за живот.

Проф. Груев разглежда много подробно ролята на медиите за дебилизацията на обществото и превръщането на хората на послушни, неграмотни, немислещи същества, които много лесно се манипулират.

/ВИДЕО/

