/Поглед.инфо/ Проф. Румен Гечев разкрива механизмите зад санкционната политика, скритите рискове от „Европа на две скорости“ и опасността България да бъде натоварена с чужди дългове и чужди геополитически авантюри. Кой контролира морските пътища и световната търговия? Реалистични ли са плановете за 800–900 милиарда евро за въоръжаване? И ще се превърне ли приемането на Украйна в икономически шок за самия Европейски съюз? Разговор без заобикалки за санкции, дългове, война и бъдещето на Европа.



Поглед.инфо винаги разглежда глобалните процеси през призмата на българския национален интерес, икономическата логика и реалните последици за обществото.

В този задълбочен разговор на Владимир Трифонов с проф. Румен Гечев се анализира:

Нарушава ли се международното морско право при задържане на кораби?

Имат ли реален ефект новите санкции на ЕС срещу Русия?

Кой губи повече – Европа или Москва?

Опасна ли е идеята за прехвърляне на дългове в Еврозоната?

Реалистични ли са плановете за 800–900 млрд. евро за сигурност?

Какви ще бъдат икономическите последици от евентуално ускорено приемане на Украйна в ЕС?

Разговор за икономика, суверенитет и бъдещето на Европейския съюз – през призмата на българския интерес.

