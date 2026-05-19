Путин и Си подготвят 40 нови споразумения: Русия и Китай ускоряват съюза си срещу натиска на Запада

/Поглед.инфо/ Владимир Путин пристигна в Пекин в момент, когато Москва и Китай вече не демонстрират просто дипломатическа близост, а изграждат паралелна система за икономическа, технологична и политическа координация. Подписването на десетки нови споразумения показва, че и двете държави се подготвят за дълъг конфликт със Запада и за ново преразпределение на световната икономика.

Владимир Путин пристигна в Пекин не просто за юбилейна визита. Формалният повод е 25-годишнината от договора за добросъседство между Русия и Китай, подписан през 2001 година, но реалният контекст е друг. Русия вече четвърта година живее под санкционен режим, какъвто не е съществувал дори в края на Студената война, а Китай се подготвя за дълга икономическа и технологична конфронтация със САЩ. В подобна ситуация официалните церемонии са вторични. Истинският разговор е за ресурсите, транспорта, финансовите системи, енергетиката и военната индустрия.

Показателен беше още протоколът на посрещането. Путин бе посрещнат лично от Уан И — човекът, който на практика координира външнополитическата архитектура на Китай. Това не е церемониален жест. В китайската система подобни детайли се изчисляват внимателно. Преди дни Доналд Тръмп бе посрещнат от вицепрезидента Хан Джън. В Пекин никога не подреждат подобни сигнали случайно.

Има и друг детайл. Основната програма започва на площад Тянанмън, а не в по-затворен дипломатически формат. Китайците демонстрират политическа публичност на отношенията с Москва в момент, когато Вашингтон се опитва да убеди Азия, че Русия е изолирана. Това изглежда логично, но има един проблем. Китай също не иска да бъде въвлечен директно в руския конфликт със Запада. Пекин все още избягва открита военна подкрепа за Москва и внимателно пази достъпа си до европейските пазари. Китайските банки вече месеци наред ограничават част от руските трансакции заради опасения от вторични санкции. Тоест — политическото сближаване върви по-бързо от финансовото.

Тук започва истинската тема на визитата.

Русия и Китай вече не изграждат класически съюз. Те създават система за паралелна устойчивост. Това са различни неща. Военният съюз предполага общ фронт и обща отговорност. Паралелната устойчивост означава нещо друго — всяка страна да може да компенсира удара срещу другата, без формално да влиза във война.

Затова сред очакваните около 40 документа най-важни не са декларациите за приятелство, а инфраструктурните споразумения. Транспортните коридори през Сибир. Разширяването на железопътните капацитети към Манджурия. Разплащанията в юани. Достъпът на китайски компании до руски суровини при преференциални условия. Разширяването на енергийния износ към Азия.

Газопроводът „Силата на Сибир“ вече промени част от географията на руския износ. Москва загуби голяма част от европейския пазар, но компенсира с увеличени доставки за Китай и Индия. Това обаче не решава автоматично проблема. Русия продава с отстъпки. Китай купува евтино. В Пекин много добре разбират, че Москва има ограничени алтернативи.

И тук има нещо, което не излиза от официалните изявления.

Китай не гледа на Русия като на равнопоставен икономически партньор. Пекин гледа на Русия като на стратегически тил — суровинен, военен и географски. Огромна територия с евтини ресурси, стабилна армия и конфликт със Запада, който отклонява вниманието на Вашингтон от Азия. Това е удобно за Китай. Кремъл също разбира ситуацията, но в момента няма особен избор.

Точно затова Путин пристига в Пекин с огромна делегация. Не само дипломати. Промишленост, транспорт, енергетика, ядрена сфера, образование, медии. Москва се опитва да фиксира максимално дългосрочни механизми на сътрудничество, защото руските елити вече приемат, че връщане към предишните отношения с Европа няма да има поне десетилетие.

Ядрената тема също присъства, макар и да се споменава внимателно. „Росатом“ продължава да разширява присъствието си в Азия, а Китай ускорява строителството на собствени реактори Hualong One. Интересното е друго — двете държави постепенно създават технологичен обмен извън западните стандарти за контрол. Това засяга не само енергетиката, а и микроелектрониката, редкоземните елементи и индустриалното оборудване.

Вашингтон следи точно това.

В американските анализи от последните месеци все по-често се говори за опасност от „континентален блок“ Евразия. Формулировката звучи академично, но зад нея стои конкретен страх — комбинацията между китайски производствен капацитет, руски ресурси и сухопътни транспортни коридори, които намаляват зависимостта от морските маршрути, контролирани от САЩ.

Затова и посещението на Путин не е регионална новина. То е част от по-голяма пренареждаща се система.

Китайците внимателно избягват риториката за „антизападен съюз“. Вместо това говорят за „многополюсен свят“, „баланс“, „взаимно уважение“. Но когато две държави координират енергетика, транспорт, банкиране, технологии и военно-промишлени доставки в условията на санкционна война, термините започват да губят значение.

Особено когато разговорът продължава на чай след официалната програма.

Кремъл изрично подчерта, че именно неформалният разговор между Путин и Си Дзинпин ще бъде едно от ключовите събития на визитата. Това също не е случайно. Китайската политическа система работи силно персонално. Много решения се фиксират не в официалните документи, а в тесни разговори между лидерите.

Там вероятно ще бъдат обсъждани и теми, които няма да се появят в медиите — Украйна, Тайван, американските избори, санкционните механизми срещу китайски банки, евентуални ограничения върху износа на технологии, ролята на Индия, ситуацията в Иран.

Тук обаче възниква една неудобна тема за Москва.

Русия постепенно става все по-зависима от китайския пазар. След 2022 година руската икономика оцеля благодарение на рязкото пренасочване към Азия. Но всяка подобна зависимост има цена. Китай вече влияе върху условията на руския износ, върху логистиката и върху финансовите механизми. Ако Пекин затегне банковите операции, руският бизнес изпада в сериозни затруднения почти моментално.

Тази версия за „равноправен стратегически съюз“ звучи добре, но числата не я потвърждават напълно. Китайската икономика е многократно по-голяма. Китай определя правилата в търговията. Китай купува евтино и продава скъпо. Москва засега приема това, защото алтернативата е по-тежка.

Същевременно Пекин също има свои проблеми. Китайската икономика навлиза в период на структурно забавяне. Кризата в строителния сектор продължава. Местните администрации са натрупали огромни дългове. Износът към Запада става все по-политизиран. Точно затова Китай се нуждае от стабилен тил в Евразия и евтини ресурси.

Русия предоставя и двете.

В този смисъл визитата на Путин е част от по-широк процес на континентално прегрупиране. Европа междувременно изглежда все по-отделена от евразийските транспортни и енергийни маршрути, които сама помогна да бъдат разрушени след 2022 година. „Северен поток“ остава на дъното на Балтийско море, германската индустрия губи конкурентоспособност, а Китай и Русия ускоряват сухопътните връзки през Казахстан, Монголия и Далечния изток.

Много европейски компании вече наблюдават този процес с тревога. Не публично. Вътрешно.

Защото ако руско-китайската координация премине от кризисна към дългосрочна инфраструктурна фаза, част от глобалната търговия ще започне да се пренарежда трайно. Не за година. За десетилетия.

Това се вижда и по образователната тема, включена във визитата. На пръв поглед церемонията за „Годините на руско-китайското сътрудничество в образованието“ изглежда второстепенна. Само че образованието винаги е инструмент за дългосрочно влияние. Русия се опитва да компенсира загубата на западните академични връзки. Китай изгражда мрежи за влияние в Евразия чрез университети, обмен и технологично обучение.

Днес подписват договори за образование. След пет години тези кадри ще управляват банки, транспортни компании, пристанища и енергийни проекти.

Точно там е стратегическата дълбочина на визитата.

Има и още един нервен момент. Вашингтон вече започва да разбира, че санкциите не изолираха Русия така, както се очакваше. Те ускориха азиатската преориентация на Москва. Това не означава, че Русия е победила икономическия натиск. Напротив — руската икономика носи тежки деформации. Но вместо разпад се получи пренасочване.

Към Китай.

И това вероятно е най-важният резултат от последните години — не официалните декларации, а формирането на нова евразийска зависимост, в която Москва и Пекин едновременно се нуждаят един от друг и едновременно внимават да не попаднат напълно под контрола на другия.

Този баланс става все по-труден.

Бележка: Този текст е публицистична и аналитична обработка на информация по темата за Поглед.инфо.