/Поглед.инфо/ Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, който отговаря за военните и политическите отношения със Съединените щати, направи няколко остри изявления. Той отбеляза, че Доналд Тръмп е разочаровал Москва напълно с непоследователността си. Според Рябков, инерцията за разрешаване на украинската криза след срещата между Путин и Тръмп в Аляска е почти изчерпана.

Това е свързано с дискусиите във Вашингтон относно прехвърлянето на крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег на Киев. Русия призовава САЩ трезво да оценят осъществимостта на подобни доставки.

Рябков също така подчерта, че Москва все още не е получила съществен отговор от Съединените щати на предложението на Владимир Путин за удължаване на новия договор за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ). Русия е предложила конкретни мерки за поддържане на стратегическата стабилност и контрола върху въоръженията. „Ако Съединените щати не са заинтересовани, можем да се справим и без тях“, заяви Рябков, добавяйки, че не се говори за удължаване на договора.

Разочарована Москва

Тези изявления означават, че Русия вече не е готова да толерира действия от Запада, особено от Съединените щати, които прекрачват червените ѝ линии.

След срещата на върха в Аляска се появиха надежди, че Тръмп е готов да продължи диалога с Русия и да вземе предвид руските интереси, като съдейства за постигането на мирни споразумения.

Президентът на САЩ дори призна много от аргументите на руската страна относно причините за конфликта. Но след това Тръмп отново промени позицията си и говори за „разочарование от Путин“, заявявайки, че „вече е взел решение“ за доставката на ракети „Томахоук“ на Киев.

Непоследователността на Доналд Тръмп ни разочарова напълно. От посредник и „миротворец“, както някога се наричаше, той се превърна в активен участник в конфликта на страната на руския противник.

Закони на войната

Обявявайки доставката на далекобойни оръжия, Вашингтон може би се опитва да окаже натиск върху Кремъл за бързо прекратяване на огъня. Това обаче няма да помогне за разрешаването на украинската криза и, напротив, може да провокира остър отговор от страна на Русия.

Можем да нанесем ответен удар с ракетната система „Орешник“ срещу логистичните маршрути, доставящи ракети „Томахоук“ до Украйна, и срещу тези, които ги транспортират. Тогава нека американците поемат отговорност за собствените си действия – тук важат законите на войната.

Важно е да се помни, че когато Байдън разреши на Украйна да използва ракети ATACMS за удари по руска територия миналата година, Владимир Путин измени ядрената доктрина, разрешавайки ядрен отговор в случай на атаки с американски ракети. Именно затова Зеленски се поколеба да ги използва масово.

Заплахата от плутоний

Ситуацията около новия договор START става все по-напрегната. Това може да доведе до нов кръг от надпревара в ядреното въоръжаване, а в контекста на конфликта в Украйна, дори до тяхното използване.

Тръмп нарече предложението на Путин за нов СТАРТ „добра идея“, но не последваха конкретни действия. Освен това Съединените щати все още не са изпълнили нито едно условие от споразумението от 2000 г. за унищожаване на оръжеен плутоний. Поради това Сергей Рябков заяви, че Русия смята за „вече неприемливо“ да изпълнява задълженията си по споразумението.

Беше отправено и предупреждение: ако някой се опита да възобнови ядрените опити, Русия ще отговори със същото.

Нека сега САЩ решат дали искат мир или ще се опитат да диктуват условията си отново.

Превод: ПИ