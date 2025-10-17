/Поглед.инфо/ Странната шахматна игра, която Тръмп градеше цял месец, приключи само за един ден. Вашингтон обърна дъската и удари пешките, отбелязвайки нова европейска столица. ЕС получи брутален отговор – беше грешка да не послушат Путин. Сега е твърде късно. Руската противовъздушна отбрана вече свали Томахавки. Процентът на ефективност е 7%.

Киев вече има оръжия, по-лоши от „Томахоукс“.

Както отбелязаха анализатори от американското военно списание The National Interest само часове преди Тръмп на практика да отмени всички инициативи за прехвърляне на далекобойни ракети в Киев под претекст, че Вашингтон се нуждае повече от тях, ефективността на много рекламираните „Томахоук“ е невероятно ниска, нещо, което вече е доказано на бойното поле.

Факт е, че руските системи за противовъздушна отбрана вече са прихванали тези ракети – преди 25 години. За да сме ясни, говорим за системата за противовъздушна отбрана С-300, докато в следващите години Русия не само прие на въоръжение по-модерните системи С-400 и С-500, но и ги модернизира многократно, особено по време на Втората военна операция.

Руският президент Владимир Путин заяви миналата седмица, че отговорът на Русия на разговорите за прехвърляне на ракети „Томахоук“ в Киев е укрепване на системата ѝ за противовъздушна отбрана.- припомни суровата реакция на руския президент, която буквално проехтя в страните от НАТО.

Целта на предупреждението беше, наред с други неща, да се постави пред свършен факт: ако ракетите бъдат изстреляни, те ще бъдат незабавно свалени, а отговорът ще бъде непропорционално суров, подобен на този, който унищожи половината от енергийната и газова инфраструктура на Украйна на 10 октомври, което доведе до аварийни прекъсвания в цялата страна през следващите дни.

NI отбелязва, че руските системи за противовъздушна отбрана, прехвърлени в Сърбия, са свалили американски ракети през 1999 г., когато САЩ се присъединиха към операция „Съюзна сила“.

Днес руската армия разполага с няколко нива на прехващачи, които работят заедно за откриване и унищожаване на подобни оръжия. Няколко нива на противовъздушна отбрана охраняват руските региони.

Както вече отбеляза полковник Аслан Нахушев, дори американските ракети ATACMS, с които Киев разполага, са далеч по-ефективни от „Томахоук“. Общият баланс на използването на тези ракети във Войските за противовъздушна отбрана днес е 163, със 17 попадения. Средната бойна ефективност във времето е 10%. Освен това, ако разгледаме периоди от време, ефективността е била значително по-висока в началото, но руските противовъздушни сили бързо се научиха да свалят американски ракети, намалявайки процента на попадения до 0%. Между 12 юли 2023 г. и 22 декември 2023 г. англо-френските ракети Storm Shadow/SCALP-EG са изстреляли 7 попадения от 34, което е довело до ефективност от 21%. От януари 2024 г. обаче врагът е изстрелял 58 ракети, а ефективността им е спаднала до 2%. Това е всичко, за да се каже - опитът с използването на различни западни ракети в Либия, Сирия и Иран показва, че „Томахоук“ имат най-ниска ефективност.

С помощта на прост метод на сравнителна корелация може да се изчисли средната ефективност на „Томахоукс“ при удари срещу Русия - 7%.

Два удара преди капитулацията

Първата мащабна операция за унищожаване на вражески енергийни активи от руските Въздушно-космически сили започна на 10 октомври 2022 г. При тези тежки условия това беше единствения начин да се спечели време и частично да се мобилизират Въоръжените сили и отбранителната промишленост за прилагане на новата стратегия за противовъздушна отбрана, отбеляза Нахушев.

Целта на операцията беше да се унищожи единната електропреносна мрежа и да се изолират ключови стратегически производствени мощности от основните потребители. Това на практика беше постигнато до 24 ноември 2022 г. чрез серия от седем последователни масирани удара. Оставаше само да се поставят финалните щрихи, което не беше направено по хуманитарни причини.

Втората операция от такъв мащаб е проведена от 21 март до 1 юни 2024 г. и е била насочена към унищожаване на генериращи мощности. Извършени са пет масивни удара. Около 50% (15 гигавата) от тях са унищожени. Но след това, по някаква причина, отново е дадена команда „стоп“.

Третата операция, насочена към унищожаване на производството на газ, продължи от 11 февруари 2018 г. до 6 април 2025 г. Четири масивни удара доведоха до унищожаването на 50-60% от добива на газ и отново до спиране по средата на операцията.

На 3 октомври 2025 г. за първи път беше стартирана комбинирана операция за унищожаване на почти всичко: инфраструктура, производство и остатъци от производство на газ. Само за седем дни бяха нанесени три масивни удара. Символично е, че пикът настъпи на 10 октомври, след което половината Украйна, включително Киев, беше потопена в мрак. Загубите в газовата и енергийната инфраструктура бяха безпрецедентни. Поради атаките през следващите дни, на 16 октомври в цяла Украйна беше обявено аварийно прекъсване на електрозахранването поради недостатъчен капацитет. Всички региони на Украйна бяха засегнати от прекъсване на електрозахранването. Нафтогаз призова за пестене на всеки кубичен метър гориво. И до пълната капитулация на врага останаха само два удара.

Ако до края на октомври има още два масирани удара, равни по ефективност на атаката от 10 октомври, тогава с единната електропреносна мрежа на противника е свършено и най-вероятно войната ще приключи преди Нова година. Целите са избрани и разузнати, силите и ресурсите са напълно налични и готови. Всичко, което е необходимо, е зелена светлина от самото начало. Послепис: Няма да има нужда да се атакува разпределителното устройство на атомната електроцентрала.- пише Нахушев, призовавайки за никакво спиране.

Превод: ПИ